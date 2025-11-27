English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Washington: థ్యాంగ్స్‌ గివింగ్‌ వేళ.. అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వద్ద కాల్పుల కలకలం, ట్రంప్‌ పోస్ట్ వైరల్‌!

Shooting At White House: అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో కాల్పుల కలం రేపింది. థాంక్స్ గివింగ్ వేళా ఈ అమెరికా అధ్యక్షుడు భవనం ముందు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో నేషనల్ గార్డులు ఇద్దరు గాయపడ్డారు. దీనిపై డోనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా స్పందించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:33 AM IST

 Shooting At White House: అమెరికా అధ్యక్షుడు అగ్రరాజ్యాధిపతి అయిన డోనాల్డ్ ట్రంప్ భవనం ముందు కాల్పుల కలకలం జరిగింది. థాంక్స్ గివింగ్ వేళా వైట్ హౌస్ వద్ద ఈ కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డులు ఇద్దరు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే మొదటగా ట్విట్టర్లో నేషనల్ గార్డు సభ్యులు మరణించారని పోస్ట్ చేసే ఆ తర్వాత డిలీట్ చేశారు వెస్ట్‌ వర్జినియా గవర్నర్ పాట్రిక్ మొరిసే.

 అమెరికన్ కాలమానం ప్రకారం థాంక్స్ గివింగ్ డే కి ఒకరోజు ముందు నవంబర్ 27వ తేదీ ఈ కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు థాంక్స్ గివింగ్ డే సెలవు దినం తన పాము బీచ్ రిసార్ట్ లో ఉండగా.. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ ప్రస్తుతం కెంటకీలో ఉన్నారు. ఎక్స్ వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ఈ కాల్పుల ఘటనపై స్పందించారు.

 వైట్ హౌస్ వద్ద కాల్పుల ఘటనపై యూఎస్ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని మృగంతో సంబోధిస్తూ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఆయన ట్రూత్ సోషల్ లో హెచ్చరించారు. ఇద్దరు నేషనల్ గార్డులను యానిమల్‌ తీవ్రంగా గాయపరిచింది. వారు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు అని పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం వైట్ హౌస్ వద్ద లాక్ డౌన్ కూడా విధించిన సంగతి తెలిసిందే. 

 

 

 నిందితుడు ఆఫ్గాన్ పౌరుడని సమాచారం. అయితే దీని ఇంకా అమెరికా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అతడు అమెరికాలోకి ఆపరేషన్ అలైస్ వెల్కమ్ కింద ఆఫ్గాన్‌ పౌరుల ఆశ్రయం దరఖాస్తు ప్రక్రియ వేగవంతంతో ఈ అమెరికాలోకి ప్రవేశించాడని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం కాల్పుల ఘటనపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఎఫ్‌బీ వాషింగ్టన్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ చట్టంతో కలిసి పనిచేస్తుంది. కాల్పులు జరిపిన వెంటనే అమెరికా అధ్యక్షుడు వాషింగ్టన్ లో 500 మంది నేషనల్ గార్డు దళాలతో మోహరించి కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో దాదాపు 2200 మంది నేషనల్ గార్డు దళాలు మోహరించాయి.

 

