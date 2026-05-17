/Ebola Outbreak: మరోసారి విజృంభించిన ఎబోలా వైరస్..హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించిన WHO..

Who declares global health emergency on Ebola virus: ఆఫ్రికా ఖండంలోకి కాంగోలో మరోసారి ఎబోలా విజృంభించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు కాంగో, ఉగాండా దేశాల్లో 90 మంది వరకు చనిపోయారు. అంతే కాకుండా అంతకంతకు ఎబోలా వైరస్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతునే ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు 300కు పైగా అనుమానిత కేసులు నమోదయ్యాయి. అంతే కాకుండా దీనిపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ గెబ్రియేసస్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
పెరిగిపోతున్న ఎబోలా నేపథ్యంలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా దేశం వెలుపల ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అంతర్జాతీయ బార్డర్ లను మూసి వేయాల్సిన పనిలేదని స్పష్టం చేసింది. 1976 లో కాంగోలో ఎబోలాను తొలిసారి గుర్తించినప్పటి నుంచి 17వ సారి వ్యాప్తి చెందిందని డబ్ల్యూహెచ్వో వెల్లడించింది. ఎబోలా వైరస్ సోకిన వారికి క్వారంటైన్ తరలించాలని, వారితో సంబంధం ఉన్నవారికి టెస్టులు చేయించాలని కాంగో, ఉగాండా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రస్తుతం ఎబోలా వ్యాప్తికి ‘బుండిబుగ్యో’ అనే అరుదైన ఎబోలా వైరస్ వేరియంట్ కారణమని అధికారులు గుర్తించారు. దీనికి ఇప్పటి వరకు చికిత్సలు లేదా వ్యాక్సిన్ లు లేవు. కాంగో, ఉగాండాల్లో గతంలో ఇది వ్యాపించింది. ఎబోలా వైరస్ లక్షణాల విషయానికి వస్తే.. తీవ్రమైన నీరసం, జ్వరం, తలనొప్పి, వాంతులు, విరేచనలు, తీవ్రమైన రక్త స్రావం వంటి సింప్టమ్స్ కన్పిస్తాయి.
ఈ వైరస్ ఒకరి నుండి మరొకరికి వ్యాప్తి చెందుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే సకాలంలో ఐసోలేషన్ , సరైన ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ చర్యలు తీసుకోకపోతే అది వేగంగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో డబ్యూహెల్త్ వో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం ప్రస్తుతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆందోళన కల్గించే అంశంగా మారింది.
