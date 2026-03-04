English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • New Supreme Leader: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మోజ్తాబా.. ఖమేనీని అక్కడే ఎందుకు ఖననం చేస్తున్నారు తెలుసా?

New Supreme Leader: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మోజ్తాబా.. ఖమేనీని అక్కడే ఎందుకు ఖననం చేస్తున్నారు తెలుసా?

Next Iran Supreme Leader Ali Khamenei Son Mojtaba: అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా ఆయన రెండో కొడుకు మోజ్తాబా ఖమేనీ ఎన్నికైనట్లు ఇంటర్నేషనల్ మీడియా ప్రకటించింది. ఆయన్ను ఎన్నుకోవాలని ఆ దేశం అతిపెద్ద ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ కార్ప్స్‌ (IRGC) ఒత్తిడి చేసినట్లు సమాచారం. అయితే మరోవైపు అలీ ఖమేనీ ఆయన పుట్టిన నగరంలోనే ఖననం చేయనున్నారు. అది ఎక్కడ? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:05 AM IST

Trending Photos

Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
6
Holi 2026
Holi 2026: హోలీ పండగవేళ మందుబాబులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. 2 రోజుల పాటు లిక్కర్ షాపులు బంద్.. ఎక్కడంటే..?
School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో హోలీ సెలవుపై క్లారిటీ..రేపే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
6
Holi Telangana 2026
School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రాష్ట్రంలో హోలీ సెలవుపై క్లారిటీ..రేపే స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు!
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
6
India oil crisis
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
Holi Wishes: &#039;మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం&#039;.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
6
Happy Holi
Holi Wishes: 'మనస్పర్థలు పక్కన పెడదాం.. రంగుల్లో మునిగితేలుదాం'.. సరికొత్తగా హోళీ శుభాకాంక్షలు
New Supreme Leader: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మోజ్తాబా.. ఖమేనీని అక్కడే ఎందుకు ఖననం చేస్తున్నారు తెలుసా?

Next Iran Supreme Leader Ali Khamenei Son Mojtaba: ఇరాన్ పై అమెరికా ఇజ్రాయిల్ దేశాలు విరుచుకుపడటంతో ఆ దేశ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆయన అంత్యక్రియలు కూడా త్వరలో జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా ఆయన కుమారుడే ఎన్నికయ్యాడు. అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ రెండో కుమారుడు మోజ్తాబా ఖమేనీ ఎన్నికైనట్లు ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియా తెలిపింది. మోజ్తాబాను ఎన్నుకోవాలని ఆ దేశ మత పెద్దలను ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ కార్ప్స్‌ (IRGC) ఒత్తిడి చేసినట్లు సమాచారం. ఆయనకు ఈ గార్డ్స్‌తో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయి. దీంతో అతని ఎన్నిక కావాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ 86 ఏళ్ల వయసులో మృతి చెందాడు. మొత్తంగా 36 ఏళ్ల పాటు ఆయన ఇరాన్‌ను పాలించాడు. ఇక అమెరికా- ఇజ్రాయిల్ సంయుక్త వైమానిక దాడిలో ఆయన మరణించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రం సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాతి వారసత్వంగా మోజ్తాబా సుప్రీమ లీడర్‌గా ఎన్నిక చేశారు. 

మోజ్తాబా ఎవరు?
మోజ్తాబా అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ రెండో కొడుకు. ఇరాన్‌కు రెండో వృద్ధ అధ్యక్షుడు
ఈ ఖమేనీ వారసుడు ఎక్కువ శాతం తండ్రితో కలిసి పనిచేశారు. అంతేకాదు కనిపించకుండా పనిచేసే ఒక పవర్‌గా కూడా పిలుస్తారు. మోజ్తాబా ఇరాన్ -ఇరాక్ యుద్ధంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. మీడియా ముందు అంతగా కనిపించని వ్యక్తి.

ఐఆర్‌జీసీ అంటే ఏంటి?
ఐఆర్‌జీసీ (Islamic Revolutionary Guards Corps) అనేది ఇరాన్‌లోని అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక వ్యూహాత్మక సంస్థగా పరిగణిస్తారు. ప్రధానంగా ఆ దేశ రాజకీయ, భద్రత నిర్మాణాలపై ఇది పనిచేస్తుంది. ఇక ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తిల కారణంగా త్వరగా అధ్యక్షుడు ఎంపిక చేయాలని ఈ ఐఆర్‌జీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒత్తిడి పెంచింది. 

మోజ్తాబా కుటుంబంలో ఎవరు ఉన్నారు? 
మోజ్తాబా జహ్రా హదాద్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నారు.  2004లో ఆమెని వివాహం చేసుకున్నారు.  ఆమె కూడా ఇరాన్ రాజకీయ నేత. మాజీ పార్లమెంటు స్పీకర్. అయితే జహ్రా కూడా 2026 ఇజ్రాయిల్-అమెరికా దాడిలోనే మరణించి ఉండవచ్చని సమాచారం. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. వారి గురించిన వివరాలు ఇప్పటివరకు తెలీదు 

Also Read:​ నేను యుద్ధం ఆపకపోతే.. భారత్‌ చేతిలో పాక్‌ ప్రధాని ఎప్పుడో చనిపోయేవాడు: ట్రంప్‌..!

 మష్షద్‌లో ఖమేనీ ఖననం..
అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ఆయన స్వస్థలం మష్షద్‌ నగరంలోనే ఖననం చేస్తారని మీడియా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆయన తండ్రి సమాధి కూడా ఇమామ్‌ రేజ్‌లోనే ఉంది. అయితే అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ఎప్పుడూ చేస్తారు? ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ ఇమామ్‌ రేజ్‌ టెహ్రాన్‌ తర్వాత ఇరాన్‌లోనే అతిపెద్ద నగరం. అందుకే ఖమేనీకి సైతం ఇక్కడే అంత్యక్రియలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇమామ్‌ రేజ్‌ అనేది షియా ముస్లింలకు పరమ పవిత్రమైంది. ఏటా ఈ ప్రాంతాన్ని మూడు కోట్ల మంది సందర్శిస్తారు. 

 సుప్రీం లీడర్ పదవి ఎందుకంత ముఖ్యం?
 ఇరాన్ రాజకీయ వ్యవస్థలో సుప్రీం లీడర్ అన్నది అత్యంత ప్రాథమికమైంది. సుప్రీం లీడర్ అంటే కేంద్ర, విదేశాంగ విధానం రక్షణ విభాగంలో కూడా కీలకమైన విషయాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అంతే కాదు 2019లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉగ్రవాద సంస్థ రెవల్యూషనరీ గాడ్స్ తో సహా పలు సాయుధ దళాలకు కూడా కమాండర్‌ ఇన్‌ చీఫ్‌గా కూడా ఈ సుప్రీం లీడర్ పనిచేస్తాడు.

Also Read:​ నరేంద్ర మోదీ నయా రికార్డు.. 10 కోట్ల ఫాలోయర్లను చేరుకున్న మొదటి నాయకుడు..! ఆయన ఫాలో అయ్యేది ఎవరినో తెలుసా? 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

new supreme leaderIran new supreme leaderMojtaba KhameneiAli Khamenei Death NewsIran supreme leader successor

Trending News