English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Who is Tariq Rahman: ఆరేళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు.. ఇప్పుడు సీన్‌ కట్‌ చేస్తే బంగ్లాను ఏలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.. ఎవరీ తారిక్ రెహమాన్..?

Who is Tariq Rahman: ఆరేళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు.. ఇప్పుడు సీన్‌ కట్‌ చేస్తే బంగ్లాను ఏలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.. ఎవరీ తారిక్ రెహమాన్..?

Who is Khaleda Zia's son Tarique Rahman: బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం షురూ కాబోతోంది. మాజీ ప్రధాని మంత్రి ఖలీదా జియా పెద్ద కుమారుడు తారిఖ్ రెహమాన్ 17ఏళ్ల తర్వాత లండన్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. 60ఏళ్ల ఆయన్ను బంగ్లాదేశ్ లో క్రౌన్ ప్రిన్స్ అని పిలుస్తారు. తారిఖ్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు. ఫిబ్రవరి 2026లో జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీకి నాయకత్వం వహించనున్నారు. బీఎన్పీ మద్దతుదారులు ఆయన స్వదేశానికి తిరిగి రావడాన్ని చారిత్రాత్మక క్షణంగా పిలుస్తున్నారు. ప్రత్యర్థులు మాత్రం దీన్ని పొలిటికల్ గేమ్ గా భావిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో అసలీ తారిఖ్ రెహమాన్ ఎవరు. ఆయన 17ఏళ్లు లండన్ లో ఎందుకు తలదాచుకున్నారు? ఆయన తండ్రి ఎప్పుడు తిరుగుబాటును ప్రారంభించారు? ఈ పరిణామాలన్నీ భారత్ పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతున్నాయి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 25, 2025, 11:52 AM IST

Trending Photos

Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
5
Budha Gochar 2025
Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..
7
Astrology
Netra Yoga Astrology: జనవరి 15న శని, శుక్ర గ్రహాల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లక్కీ జాక్పాట్..
Venus Transit: శుక్రుడి డబుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారు 100 శాతం ధనవంతులు కాబోతున్నారు!
5
Venus Effect
Venus Transit: శుక్రుడి డబుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారు 100 శాతం ధనవంతులు కాబోతున్నారు!
Christmas 2025: క్రిస్మస్‌కు హైదరాబాద్‌లో తప్పకుండా చూడాల్సిన 5 చర్చిలు ఏవో తెలుసా..!
5
Hyderabad Christmas
Christmas 2025: క్రిస్మస్‌కు హైదరాబాద్‌లో తప్పకుండా చూడాల్సిన 5 చర్చిలు ఏవో తెలుసా..!
Who is Tariq Rahman: ఆరేళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు.. ఇప్పుడు సీన్‌ కట్‌ చేస్తే బంగ్లాను ఏలేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.. ఎవరీ తారిక్ రెహమాన్..?

Bangladesh's  Crown Prince  Re-Enters Arena After 17 Years In Exile: బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాలు మరో కీలక మలుపునకు వేదిక కాబోతున్నాయి.  దాదాపు 17 సంతవ్సరాల తర్వాత మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా పెద్ద కుమారుడు తారిఖ్ రెహమాన్ లండన్ నుంచి స్వదేశం బంగ్లాదేశ్ లో అడుగుపెట్టారు. ప్రస్తుతం 60 ఏళ్ల వయసున్న తారిఖ్‌ను బంగ్లాదేశ్‌లో చాలామంది  క్రౌన్ ప్రిన్స్ గా అభివర్ణిస్తారు.  బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (BNP) తాత్కాలిక అధ్యక్షుడు కాగా..  ఫిబ్రవరి 2026లో జరగనున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీకి ప్రధాన నాయకత్వం వహించనున్నారు. ఆయన రాకను బీఎన్పీ శ్రేణులు చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా చూస్తుండగా..  ప్రత్యర్థులు మాత్రం ఇది రాజకీయ వ్యూహంలో భాగమేనని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఇంతకీ తారిఖ్ రెహమాన్ ఎవరు? ఆయన ఎందుకు ఇన్నేళ్లు లండన్‌లో ఉన్నారు? ఈ పరిణామాలు భారత్ ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతున్నాయి? అనే అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

రాజకీయ వారసత్వం:

తారిఖ్ రెహమాన్ జీవితం.. బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ చరిత్రతో గాఢంగా ముడిపడి ఉంది. ఆయన 1965లో... అప్పట్లో తూర్పు పాకిస్తాన్‌గా ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌లో జన్మించారు. 1971 విముక్తి యుద్ధ సమయంలో కేవలం 6ఏళ్ల వయసులో జైలుకు వెళ్లారు. అందుకే BNP ఆయనను అతి పిన్న వయస్కుడైన యుద్ధ ఖైదీగా పేర్కొంటుంది. ఆయన తండ్రి జియావుర్ రెహమాన్ 1975లో జరిగిన సైనిక తిరుగుబాటు తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చారు. అదే తిరుగుబాటులో దేశ వ్యవస్థాపకుడు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ హత్యకు గురయ్యారు. ఈ ఘటన జియా కుటుంబం..  హసీనా కుటుంబాల మధ్య దీర్ఘకాలిక రాజకీయ శత్రుత్వానికి కారణమైంది. దీనినే బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో  బేగంల పోరుగా పిలుస్తారు. జియావుర్ రెహమాన్ 1977 నుంచి 1981 వరకు అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి, BNPను స్థాపించారు. అయితే 1981లో సైనిక తిరుగుబాటులో ఆయన హత్యకు గురయ్యారు.

ఆ తరువాత ఖలీదా జియా పార్టీ నాయకత్వాన్ని స్వీకరించి మూడు సార్లు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. తారిఖ్ ఆమె పెద్ద కుమారుడు. చిన్న కుమారుడు అరాఫత్ రెహమాన్ కోకో 2015లో థాయిలాండ్‌లో మరణించారు. తారిఖ్ తన భార్య జుబైదా రెహమాన్, కుమార్తె జైమా రెహమాన్‌తో కలిసి లండన్‌లో నివసిస్తున్నారు.

17 ఏళ్లుగా విదేశాల్లోనే ఎందుకు జీవించారు?

2000వ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖలీదా జియా ప్రభుత్వంలో తారిఖ్ అత్యంత ప్రభావశీల వ్యక్తిగా ఎదిగారు. హవా భవన్ గా పిలిచే అనధికార అధికార కేంద్రంతో ఆయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయని..ఆయనపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ దౌత్య కేబుల్స్‌లో కూడా ఆయనపై తీవ్రమైన విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. కాగా 2007లో సైనిక మద్దతు ఉన్న తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఆయనను అరెస్టు చేసింది. సుమారు 18 నెలలు జైల్లో గడిపిన ఆయన.. హింసకు గురయ్యానని పలుమార్లు ఆరోపించారు. 2008లో బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాక.. అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయంటూ.. లండన్ వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వం ఆయనపై అవినీతి, మనీలాండరింగ్ కేసులతో పాటు 2004 గ్రెనేడ్ దాడి కేసులో కూడా గైర్హాజరీలో జీవిత ఖైదు విధించింది. BNP మాత్రం ఇవన్నీ రాజకీయ కక్ష సాధింపేనని ఆరోపించింది.

లండన్‌లో ఉంటూనే తారిఖ్ వీడియో కాల్స్.. సోషల్ మీడియా ద్వారా పార్టీని నడిపించారు. అయితే 2024లో జరిగిన విద్యార్థి ఉద్యమం హసీనా పతనానికి దారితీసింది. ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం పలు కేసుల్లో తారిఖ్‌కు ఉపశమనం కల్పించింది. దీంతో ఆయన స్వదేశానికి తిరిగిరావడానికి మార్గం సుగమమైంది.

నాయకత్వ బదిలీ దశ:

ఖలీదా జియా ప్రస్తుతం తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తానని ప్రకటించినప్పటికీ.. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో అది సాధ్యం కాలేదు. అందువల్ల పార్టీకి పూర్తి స్థాయి నాయకత్వం వహించగల వ్యక్తిగా తారిఖ్ రెహమాన్ ఒక్కరే మిగిలారని BNP నేతలు భావిస్తున్నారు. ఆయన రాక ప్రజాస్వామ్యానికి చారిత్రాత్మక ఘట్టమని పార్టీ నాయకత్వం చెబుతోంది.

Also Read: Business Ideas: తమ్ముడు.. ఇది రాసిపెట్టుకో... ఈ ఒక్క బిజినెస్ ఐడియాతో ఎవరి సపోర్టు లేకుండానే.. కోట్లకు పడగలెత్తొచ్చు..!!

ఎన్నికలు, భవిష్యత్తు రాజకీయాలు:

2024 ఆగస్టులో హసీనా రాజీనామా చేసి భారత్‌కు వెళ్లిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ఫిబ్రవరి 2026లో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో BNP బలమైన పోటీదారుగా కనిపిస్తోంది. అవామీ లీగ్‌పై నిషేధం విధించాలన్న డిమాండ్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

భారత్ పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోతోంది? 
భారత్–బంగ్లాదేశ్ మధ్య  సంబంధాలు నీరు, వాణిజ్యం, భద్రత, సరిహద్దు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. హసీనా ప్రభుత్వ కాలంలో ఈ సంబంధాలు బలంగానే ఉన్నాయి. అయితే ఆమె పతనం తర్వాత పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. తారిఖ్‌ను కొందరు భారత వ్యతిరేక నేతగా భావిస్తారు. తీస్తా జల వివాదం, హసీనాకు భారత్ ఆశ్రయం కల్పించడం వంటి అంశాలపై ఆయన విమర్శలు చేశారు.BNP అధికారంలోకి వస్తే ఇస్లామిస్ట్ గ్రూపులతో పొత్తులు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే ఇటీవల తారిఖ్ భారత్‌తో మంచి సంబంధాలు కావాలని.. కానీ బంగ్లాదేశ్ ప్రయోజనాలే ప్రథమమని చెప్పడం గమనార్హం. భారత్ మాత్రం ఈ పరిణామాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ.. ప్రాంతీయ స్థిరత్వం,  మైనారిటీల భద్రతపై దృష్టి పెట్టిందని చెప్పవచ్చు.

Also Read: Small Business Ideas 2026: ధురంధర్' లాగా భారీగా సంపాదించండి. 2026 లో కేవలం రూ.లక్షతో ప్రారంభమయ్యే 5 చిన్న వ్యాపారాలు ఇవే..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

BangladeshMohammad YunusTariq RahmanKhudabaksh ChowdhuryElection

Trending News