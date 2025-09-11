Sushila Karki: మొదటి మహిళా జస్టీస్‌.. అభిశంసన ద్వారా తొలగింపు, తిరిగి ఆమెకే పట్టం ఎవరీ సుశీలా కర్కీ..?

Who Is Sushila Karki: సుశీల కార్కీ ప్రస్తుతం నేపాల్ తాత్కాలిక ప్రధానిగా ఎన్నుకున్నారు. అట్టుడికి పోతున్న నేపాల్ అశాంతి మార్గంలో వెళ్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రభుత్వంతో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు కానుంది. నేపాల్ నిరసనకారులతోపాటు మేయర్ బాలెన్ షా కూడా ఆమె పేరును ప్రతిపాదిం, మద్దతు తెలిపారు. 2017లో పార్లమెంటులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి కర్కీపై ఇప్పటికి అభిశంసన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆమెని సస్పెండ్ చేశారు. అయితే తాజాగా తాత్కాలిక నేపాల్ ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా సుశీల గారికి ఎంపికయ్యారు.
ప్రభుత్వ పనుల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నారని ఆరో ఆరోపణపై అభిశంసన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా ఆమెని తొలగించారు. కానీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఆ తర్వాత ఒక పదవి విరమణకు ఒక్కరోజు ముందే కోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది. ఆమెపై ఉన్న అభిశంసన తిర్మానాన్ని ఉపసంహరించుకుంది. ఈ ఘటన జరిగి ఇప్పటికే ఎమిమిదేళ్లు పూర్తయింది. పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం కార్కీ చేతుల్లోకే నేపాల్ ప్రభుత్వం వెళ్ళింది.
సుశీల కార్కీ 1952 లో జన్మించారు. ఈమె సుప్రీంకోర్టు తొలి మహిళా చీఫ్ జస్టిస్. ఉత్తరప్రదేశ్లోని బనారస్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ పూర్తి చేశారు. ప్రధానంగా ఆమె అజెండా అవినీతి వ్యతిరేకంగా పోరాటం. ఇక 2016లో ఎస్సి చీఫ్ జస్టిస్గా బాధ్యతలు చేపట్టి కొన్ని ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను తప్పుపట్టారు. దీంతోనే ఆమెపై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశ పెట్టగా అది వీగిపోయింది. ఇక 2017లో సుశీల రిటైర్ అయ్యారు. లింగ సమానత్వం న్యాయ సంస్కరణలో ఘన నియమమైన కృషికి సుశీల కృషి చేశారు.
ఇక నేపాల్ కి ప్రధానిగా సుశీల కార్కీకి తన పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని మేయర్ బాలేన్ షా కూడా మద్దతు తెలిపారు. ఆయన అధికారిక సోషల్ మీడియాలో దీనిపై ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుత ఉద్యమాల కారణంగా దేశం అట్టుడికి పోతుంది. ఈ చారిత్రాక మలుపులో దేశం తాత్కాలిక ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి వెళుతోంది. అది బంగారు భవిష్యత్తుకు వైపుగా అడుగులు వేస్తుందంటూ ఆయన రాసుకోవచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వ నాయకత్వానికి న్యాయమూర్తి సుశీల కార్కీకి అప్పగించాలని చెప్పారు.
ఇదిలా ఉండగా జన్జెడ్ నిరసనల్లో భాగంగా ఇప్పటివరకు నేపాల్ లో 30 మంది ప్రాణాలు వదిలారు. వెయ్యి మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిరసన కారణంగా ఒత్తిడి వల్ల ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలి రాజీనామా చేశారు. మంత్రులు ఇతరులను వీధుల్లో పరిగెత్తించి తరిమారు. ఇది ఇలా ఉండగా మాజీ ప్రధాని భార్యను కూడా తగలబెట్టారు నేపాల్ మొత్తం అట్టుడికి పోతుంది. ప్రధానంగా ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత ఏర్పడటంతో వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు తెలుపుతున్నారు. పెద్ద ఎత్తున షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. జైలులను కూడా బద్దలు కొట్టడంతో వేలమంది ఖైదీలు కూడా బయటికి వచ్చారు.
