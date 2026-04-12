English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
US Iran War: శాంతిచర్చలు విఫలం అవ్వడానికి కారణాలేంటి? ఇరాన్ దేనిపై పట్టుబడుతోంది? జేడీ వాన్స్‌ వివరణ!

Talks Fail Iran Rejects US Proposal Announced JD Vance: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎదురుచూస్తున్న అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు విఫలం అయ్యాయి. యూఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఈ విషయాన్ని విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు. పాకిస్తాన్‌లో ఇరాన్‌, యూఎస్‌ చర్చలు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. మా షరతులు ఇరాన్ అంగీకరించడం లేదంటూ ఆయన తెలిపారు. అసలు ఇరాన్ దేనిపై పట్టుబడుతోంది? చర్చలు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాయి? ఆ కారణం ఏంటి? తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 12, 2026, 08:39 AM IST

Trending Photos

6
EPFO NCP Days
5
Krithi Shetty
6
Silver Price Today
6
Aadhaar deactivation process
Talks Fail Iran Rejects US Proposal Announced JD Vance: నెలన్నరగా జరుగుతున్న ఇరాన్ అమెరికా మధ్య యుద్ధం పై శాంతి చర్చలు కొలిక్కి రాలేదు. పాకిస్తాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఇరాన్ యూఎస్ మధ్య చర్చలు కొలిక్కిరాలేదని యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీడియాతో తెలిపారు. మా షరతులను ఇరాన్ అంగీకరించడం లేదు. అది వారికే నష్.టం సానుకూల నిబద్ధత కనిపించాలి. ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండా మేము వెనుదిరిగాం. ఎలాంటి అంగీకారం కూడా చేసుకోలేదు. ఇది ఇరాన్‌కే బ్యాడ్ న్యూస్ అని యూఎస్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌ జేడీ వాన్స్‌ స్పష్టం చేశారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ శాంతి చర్చలు 21 గంటలుగా ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సుదీర్ఘ చర్చలు అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలాంటి ఒప్పందం లేకుండానే బయటకు వెళ్ళిపోయారు. అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ ప్రకారం జేడీ వాన్స్ మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వెల్లడించారు. ఈ చర్చలు సారాంశంతో కూడినవి.. అంగీకరించిదగినవి అయినప్పటికీ ఇరాన్ ప్రతిపాదన మాత్రం అంగీకరించడం లేదు. 

ఈ చర్చలు పలు దఫాలుగా జరిగాయి. చర్చలు సాగడం శుభవార్త కానీ ఇరాన్ ఒప్పందానికి రాలేకపోవడం దుర్వార్త అని ఆయన చెప్పుకోచ్చారు. ఈ పరిస్థితి అమెరికా కంటే ఇరాన్‌కే అతిపెద్ద నష్టం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. చర్చల్లో అతిపెద్ద సున్నితమైన అంశం ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం. అమెరికా తన పరిమితులను రాజీపడటాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఇరాన్ మాత్రం అణ్వాయుధాల అభివృద్ధి చేయబోమని, అలాగే వాటిని వేగంగా విస్తరించబోమని నిర్దిష్ట హామీ ఇవ్వలేదు. ఇదే అమెరికా ప్రాథమిక డిమాండ్ అని వాన్స్‌ పేర్కొన్నారు. 

చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నించాం..
ఇరాన్, అమెరికా చర్చల విషయంలో తాము ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నాం.. కానీ మా ప్రతిపాదనలను ఇరాన్ అంగీకరించడం లేదు. మా బృందం సర్దుబాటు ధోరణితో, సహకారంతో అధ్యక్షుడి ఆదేశాల మేరకు ఒప్పందానికి రావడానికి చిత్తశుద్ధిగా ప్రయత్నించాం.. కానీ అది కొలిక్కి రాలేదని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. 

ఎలాంటి ఒప్పందం కుదరలేదు..
జేడీ వాన్స్‌ బృందం నిరంతరం అమెరికా వైట్‌హౌస్‌ ప్రతినిధి బృందాలతో చర్చలు జరుపుతూనే ఉంది. 24 గంటల్లో అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, జాతీయ భద్రత బృందంతో పలుమార్లు మాట్లాడినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికా తుది ప్రతిపాదనతో వెనుదిరిగింది. ఇక చివరిగా నిర్ణయించుకోవాల్సింది ఇరాన్ అని వాన్స్‌ అన్నారు. చర్చలు పూర్తిగా ముగియలేదు.. ఎటువంటి నిర్దిష్ట ఒప్పందం కూడా కుదరలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా పాకిస్తాన్ మధ్యవర్తిత్వాన్ని కూడా వాన్స్ బహిరంగంగానే ప్రశంసించారు. 

 

ఇలా ఇస్లామాబాద్ వేదికగా తొలిదశ శాంతి చర్చలు ఇలా ముగిశాయి.  హార్ముజ్‌ తెరవడమే ముఖ్యమని, అణు అభివృద్ధి కుదరదని అప్పుడే అమెరికా దాడులు నిలిపి వేస్తామంది. ఇరుదేశాల డిమాండ్లతో కూడిన పత్రాలను స్వీకరించి పరిశీలన ఈరోజు రెండో విడత చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News