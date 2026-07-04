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అలీ ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని ఇరాక్ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు? అంత్యక్రియలకు భారత్‌ నుంచి వెళ్లేది ఎవరంటే?

ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీకి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని ఇరాక్ తీసుకెళ్లడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముస్లింలు మక్కా, మదీనా తర్వాత నజాఫ్, కర్బలాలను అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశాలుగా భావిస్తారు. ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఇరాక్‌లో ఉండటంతో, ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని ఈ నెల 7న నజాఫ్‌కు, 8న కర్బలకు తరలించనున్నారు. అనంతరం జూలై 9వ తేదీన మషాద్‌లో ఆయన అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. అయితే, ఆయనను ఇక్కడే ఎందుకు ఖననం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 04, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:38 PM IST
అలీ ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని ఇరాక్ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు? అంత్యక్రియలకు భారత్‌ నుంచి వెళ్లేది ఎవరంటే?
Image Credit: Ali Khamenei Funeral At Imam RezaSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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అలీ ఖమేనీ పార్థివ దేహాన్ని ఇరాక్ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారు? అంత్యక్రియలకు భారత్‌ నుంచి వెళ్లేది ఎవరంటే?
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