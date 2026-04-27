International Labour Day 2026: మే 1 కార్మికుల దినోత్సవం ఎందుకు జరుపుకొంటారు? 8 గంటల పని వెనుక ఎంతటి పోరాటం ఉందో తెలుసుకోండి!

History And Significance International Labour Day 2026: అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం 1886 మే 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. ప్రధానంగా ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అమెరికన్ కార్మికులు తమ డిమాండ్లను సాధించుకోవడానికి వీధిలోకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేశారు. 15 గంటలక పాటు అప్పట్లో పని చేయించుకునేవారు. ఈ నిరసనల్లో పోలీసులు కార్మికులపై కాల్పులు జరపడంతో పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు కూడా మరణించారు. వందలాది మంది కార్మికులు ఈ కాల్పుల్లో గాయపడ్డారు
ప్రధానంగా వారి డిమాండ్లు కార్మికుల హక్కులు శ్రమకు గౌరవం సమాన వేతనంతో పాటు మెరుగైన పని పరిస్థితులను కల్పించడం కోసం ఈ పెద్ద ఎత్తున 19వ శతాబ్దంలో నిరసనలు తెలియజేశారు. అమెరికాలోని చికాగో నగరంలో భారీ స్థాయిలో కార్మికులు నిరసనలకు దిగారు. అప్పట్లో 12 నుంచి 16 గంటల వరకు పని చేయించుకునే వారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పోరాటం మొదలుపెట్టారు. 1986న మే 4వ తేదీ బాంబు పేలుళ్లు పెద్ద ఎత్తున చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలలో హే మార్కెట్ ఎఫైర్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ప్రస్తుతం ఈ కార్మిక దినోత్సవం లేదా మజ్దూర్ దివాస్ ను 80 కి పైగా దేశాల్లో జరుపుకుంటారు. అందులో భారత్ కూడా ఒకటి. అమెరికాలో కార్మిక దినోత్సవం 1889 మే 1వ తేదీన ప్రారంభమైంది. ప్రధానంగా 1889లో అంతర్జాతీయ సామ్యవేద సమావేశం పారిస్లో నిర్వహించారు. అప్పటి నుంచి మే 1వ తేదీన అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం ప్రకటించారు. 1923లో చెన్నైలో మొదటిసారిగా ఈ దినోత్సవం జరుపుకున్నారు. కార్మికుల కనీస భద్రత, ఆరోగ్య సదుపాయాలు, ఉద్యోగ భద్రత కనీస వేతనం వంటివి ముఖ్యంశాలు.
కార్మిక దినోత్సవం ప్రాముఖ్యత..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి మనం గర్వపడే ప్రపంచం వైపు మళ్ళించడం, అభివృద్ధి జరిగేవి కార్మికుల వల్లే. విలాసవంతమైన జీవన విధానికి కూడా కార్మికుల వల్లే సాధ్యం. వారి రక్తం, చెమటతో ఈ ప్రపంచానికి ఆధునిక వైభవాన్ని అందించారు. అందుకే వారి కఠోర శ్రమను స్మరించుకుంటూ కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు.
భారత్లో మద్రాస్ హైకోర్టు ముందు భారీ ప్రదర్శన చేసి మొదటిసారిగా చెన్నైలో ఈ కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకున్నారు. హిందుస్థాన్ లేబర్ కిసాన్ పార్టీ నాయకుడు కామ్రేడ్ సింగరవేలు చెట్టియార్ నాయకత్వంలో జరిగింది. అప్పటినుంచి భారతదేశంలో మే 1వ తేదీన కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటూ వస్తున్నారు. దీంతో పాటు మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాలు ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా ఈరోజు జరుగుతుంది.
అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం అనేది ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు.. ఇది కార్మికుల హక్కు కోసం జరిగిన పోరాటానిక గుర్తుగా నిలిచింది. వారి శ్రమకు గౌరవం ఇవ్వడం, సమానత్వం పాటించటం నేపథ్యంలో ఈ కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ప్రధానంగా దేశ అభివృద్ధికి కార్మికులు మూల స్తంభాలు కాబట్టి వారి సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వాలు సమాజం కలిసి పని చేయాల్సి ఉంటుంది.
