Putin In Hyderabad House: భారత్ పర్యటనలో ఉన్న రష్యా అధ్యక్షుడికి దాదాపు రూ.170 కోట్ల విలువైన రాజ సముదాయంలో ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. అదే హైదరాబాద్ హౌస్.. ఢిల్లీలోని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక అతిథి గృహం ఇది. మొత్తం 8 ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణం ఉన్న భవనం. ఇందులో 36 విశాలమైన గదులు కూడా ఉంటాయి. ఒక రాజ వైభోగమే అని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా అధ్యక్షుడికి ఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్ లో ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. అయితే ఈ హౌస్ హైదరాబాద్ చివరి నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ నిర్మించారు. ఆయన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు అని అందరికీ తెలిసిందే. ఈ భవనాన్ని 1920లో నిర్మించగా దీనికి ఆర్కిటెక్ట్ సార్ అడ్మిన్ లూటీయెన్స్.
హైదరాబాద్ హౌస్ ప్రత్యేకతలివే..
ప్రస్తుతం అత్యంత శక్తివంతమైన ఏ నాయకులు వచ్చినా.. ఈ భవనంలో ఆతిథ్యం ఇస్తోంది భారత్. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కూడా ఎన్నో సమావేశాలు కూడా ఈ అతిథి గృహంలో నిర్వహించారు. చర్చలు కూడా జరిపారు. అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు కూడా ఈ గృహంలో జరిగాయి. ఇది భారత దౌత్యానికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిహ్నం అని చెప్పవచ్చు.
నిజాం కలల సౌధం..
హైదరాబాద్ హౌస్ అనేది నిజం కలల సౌధంగా రూపుదిద్దుకుంది. దీని నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి రెండేళ్ల సమయం పట్టింది. అప్పట్లోనే దీని ఖర్చు రెండు లక్షల పౌండ్లు అని సమాచారం. అంతర్జాతీయ సమావేశాలకు తగినట్టుగా ఆయన ఈ గృహాన్ని నిర్మించారు. ఆ సమయంలో వైస్రాయ్ హోటల్ అక్కడ అత్యంత ప్రాముఖ్యత చెందింది. దాని పక్కనే హైదరాబాద్ హౌస్ ను నిర్మించాడు ఈ నిజాం కింగ్. ప్రధానంగా ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు విడిది భవనంలో దీన్ని ఉపయోగించారు. అందమైన ..విశాలమైన హాల్స్, మెట్ల మార్గాలు, ఫౌంటెయిన్స్ దీని ప్రత్యేకత.
కేంద్ర నియంత్రణ..
మీర్ ఉస్మాన్ కేవలం ఒక నాలుగు సార్లు మాత్రమే ఇందులో గడిపారు. ఆ తర్వాత ఆయన కుమారులు అంతగా ఇష్టపడకపోవడంతో మారుతున్న దౌత్య అవసరాలకు అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంత్రణలోకి ఈ హైదరాబాద్ హౌస్ వెళ్ళిపోయింది. ఢిల్లీ నగరం నడిబొడ్డున ఉండడంతో ఎందరో ప్రముఖుల ఆహ్వానం ఈ హౌస్ పలికింది. ఇప్పటివరకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షులు ఒబామా, డోనాల్డ్ ట్రంప్, జింపింగ్, ఇజ్రాయిల్ నేత నేతన్యాహు, ప్రస్తుతం పుతిన్కు ఈ హౌస్ ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.
యూరోపియన్ శైలి..
యూరోపియన్ అర్కిటెక్ట్ రూపొందించిన నేపథ్యంలో ఇది మొత్తం యూరోపియన్ శైలిలోనే నిర్మించారు. ఎత్తైన గోపురాలు.. చెక్కతో తయారు చేసిన తలుపులు, సువిశాలమైన హాల్స్. దీంతో పాటు వంటగదులు అతిపెద్దగా ఉంటాయి. ఏ అతిపెద్ద దౌత్య సమావేశం జరిగిన అందరికీ మనదేశంలో గుర్తుకు వచ్చేది హైదరాబాద్ హౌస్ గా నిలిచింది. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక దౌత్య సాంప్రదాయానికి చిహ్నంగా నిలుస్తోంది. మన హైదరాబాద్ తో పాటు భారతీయ వారసత్వం విదేశాంగ విధానానికి ఇది సాక్షి.
