English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Donald Trump: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై సుప్రీం కొరడా.. తెర వెనక భారత్ వ్యక్తి ఎవరంటే..!

Donald Trump: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై సుప్రీం కొరడా.. తెర వెనక భారత్ వ్యక్తి ఎవరంటే..!

Donald Trump: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై సుప్రీంకోర్టు కొరడా ఝుళిపించింది. ట్రంప్ విధించిన ట్యాక్స్ లపై సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ప్రపంచ దేశాలనుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తు ఉత్పత్తులపై ఇష్టారాజ్యంగా సుంకాలను విధించి ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని సుప్రీంకోర్టు తప్పుబట్టింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో ట్రంప్ మైండ్ బ్లాంకైంది. దీని వెనక ఓ వ్యక్తి శక్తిలా పనిచేశాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 26, 2026, 05:30 AM IST

Trending Photos

Actors Wed Costars: విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!
6
Vijay Deverakonda wedding news
Actors Wed Costars: విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!
Hyderabad: విద్యార్థులు ఇక నో టెన్షన్‌.. స్కూళ్లలోనే కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు..!
6
Hyderabad school special camps
Hyderabad: విద్యార్థులు ఇక నో టెన్షన్‌.. స్కూళ్లలోనే కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు..!
Suriya vs Karthi: అన్యోన్యంగా ఉండే అన్నదమ్ములు సూర్య-కార్తీ మధ్య గొడవలు.. కారణమేమిటంటే..!
4
Suriya Karthi relationship
Suriya vs Karthi: అన్యోన్యంగా ఉండే అన్నదమ్ములు సూర్య-కార్తీ మధ్య గొడవలు.. కారణమేమిటంటే..!
Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
5
deeksha seth
Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
Donald Trump: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలపై సుప్రీం కొరడా.. తెర వెనక భారత్ వ్యక్తి ఎవరంటే..!

Supreme Court Angry on Donald Trump: అమెరికా అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పుతో ప్రపంచదేశాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది. సుప్రీంకోర్టు దెబ్బతో దిగుమతి సుంకాలను అన్నిదేశాలపై 10శాతమే విధిస్తామని అమెరికా శ్వేతసౌధం వెల్లడించింది. భారత దేశాన్నేకాదు... ప్రపంచదేశాలను ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన ట్రంప్ ట్యాక్స్ ల రద్దుకు సుప్రీంకోర్టులో వాదించిన న్యాయవాది ఎవరనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  అగ్రరాజ్యం ఆంక్షలపై ఆయనకు ఎందుకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారనేది కూడా అమెరికన్ ఇతర దేశాల వర్గాల్లో తీవ్రంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Add Zee News as a Preferred Source

భారత సంతతికి చెందిన లాయర్‌.. నీల్‌ కత్యాల్‌  ట్రంప్‌ దూకుడుకు బ్రేకు లేయించారు. ఇష్టారాజ్యంగా పన్నులు పెంచడంతో ప్రపంచదేశాలు విలవిలలాడిపోయాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కత్యాల్ సుప్రీంకోర్టులో కేసువేశారు. ఆయన పోరాట ఫలితం ఇపుడు 50 నుంచి 10 శాతానికి తగ్గిపోయాయి. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో భారత్‌ చేసుకొన్న ట్రేడ్‌ డీల్‌  లో మార్పులు జరగనున్నాయి.

నీల్ కత్యాల్ వాదన ఫలితంగా ప్రపంచ దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ విధించిన టారిఫ్‌లను అక్కడి సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసింది. దీంతో ఈ తీర్పునకు ముందు భారత్‌ సహా పలు వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలతో అమెరికా కుదుర్చుకున్న ట్రేడ్‌ డీల్స్‌  లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. 
ప్రపంచ దేశాలన్నింటిపైనా ఇక నుంచి 10శాతం సుంకాలు వర్తించనున్నాయని వైట్‌హౌస్‌ వెల్లడించింది. గతంలో ఇంతకంటే ఎక్కువ టారిఫ్‌ లతో వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదిరినప్పటికీ..కొత్త సుంకాలే వర్తిస్తాయని శ్వేతసౌధం స్పష్టం చేసింది.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో భారత్‌పై టారిఫ్‌లు 18 శాతం నుంచి 10 శాతానికి దిగిరానున్నాయి. టారిఫ్‌లు చెల్లవంటూ అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ట్రంప్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచ దేశాలపై 10శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు మళ్లీ ప్రకటన చేశారు. అందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వుల పైనా సంతకం చేశారు. ఈ సుంకాలు ఫిబ్రవరి 24 నుంచి 150 రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయని వైట్‌హౌస్‌ తెలిపింది. ఇది తాత్కాలిక ఊరట మాత్రమే. మరింత సముచితమైన లేదా ముందు ఒప్పందం చేసుకున్నవిధంగా సుంకాల రేట్లను అమలుచేయడానికి ఉన్న చట్టపరమైన మార్గాలను మా యంత్రాంగం అన్వేషిస్తోందని శ్వేతసౌధం అధికారి వెల్లడించారు.

వాస్తవానికి ట్రంప్‌ అధికారంలోకి రాగానే అన్ని దేశాలతో పాటు భారత్‌ పైనా 25శాతం సుంకాలు విధించారు. ఆ తర్వాత రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తోందన్న కారణంతో మరో 25శాతం అదనపు టారిఫ్‌లు వేశారు. దీంతో మన దేశంపై మొత్తం టారిఫ్‌లు 50శాతానికి పెరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే ఇరుదేశాల మధ్య సుదీర్ఘంగా వాణిజ్య చర్చలు జరిగాయి. 

ఇటీవలే మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందానికి ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ రూపొందించేందుకు రెండు దేశాలు అంగీకారానికి వచ్చాయి. దీంతో భారత్‌పై సుంకాలు 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి దిగొచ్చాయి. ఇప్పుడు సుప్రీం తీర్పుతో ఆ సుంకాలు రద్దు కానున్నాయి. దాని స్థానంలో ట్రంప్‌ విధించిన తాజా 10శాతం టారిఫ్‌లు 150 రోజుల పాటు అమల్లో ఉండబోతున్నాయి. 

ఈ గడువును పొడిగించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. అదే సమయంలో మరింత ఎక్కువ సుంకాలను విధించేందుకు కూడా ట్రంప్‌ సర్కారు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇదిలాఉండగా.. స్విట్జర్లాండ్‌, దక్షిణ కొరియా, ఐరోపా సమాఖ్య, జపాన్‌, లిచెన్‌స్టీన్‌ దేశాలు 15 శాతం టారిఫ్‌లకు అమెరికాతో ట్రేడ్‌ డీల్‌ కుదుర్చుకున్నాయి. వియత్నాంపై 20శాతం సుంకాలకు ఒప్పందం జరిగింది. ఇప్పుడు సుప్రీం తీర్పుతో ఇవన్నీ 10 శాతానికి తగ్గనున్నాయి. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Donald TrumpSupreme Courtindia us trade dealIndia America0

Trending News