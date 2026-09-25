/ప్రపంచ దేశాలను బెంబేలెత్తిస్తున్న యుద్ధాలు.. రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో మెగా అటాక్..

Russia - America War: ఉక్రెయిన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు రష్యాను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. వందల కొద్దీ డ్రోన్లతో మాస్కో సహా రష్యాలోని చమురు రిఫైనరీలపై ఉక్రెయిన్ భారీ దాడులకు పాల్పడింది. దీనికి ప్రతీకారంగా రష్యా సైతం ఉక్రెయిన్లోని జపోరిజియా, కీవ్ నగరాలపై భారీగా క్షిపణి, డ్రోన్ దాడులను ఉధృతం చేసింది. ఈ యుద్ధం కారణంగా వేలాది మంది సైనికులు మరణించగా, లక్షలాది మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఇరు దేశాల్లోని మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ గ్రిడ్లు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి.
మెగా డ్రోన్ అటాక్లో మరో యాంగిల్ టైమింగ్. రష్యాలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల చివరి రోజునే రాజధాని మాస్కోపై ఉక్రెయిన్ విరుచుకుపడింది. అంటే తాము మాస్కోను కూడా టార్గెట్ చేయలమని, అక్కడి జీవన పరిస్థితులను అతలాకుతలం చేయగలమని జెలెన్స్కీ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. వందలాది డ్రోన్లతో అటాక్ చేయడంతో రష్యాను బెంబేలెత్తించింది.
రష్యాకు నిద్రలేని రాత్రులు..
ఉక్రెయిన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు... రష్యాకు నిద్రలేని రాత్రుల్ని మిగిల్చింది. యుద్ధాన్ని కేవలం 1,250 కిలోమీటర్ల ఫ్రంట్లైన్కే పరిమితం చేయకుండా రష్యా భూభాగంలోకి మరింత లోతుగా తీసుకెళ్లడం కీవ్ వ్యూహంలో కీలకంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఆయిల్ రిఫైనరీలు, ఇంధన వ్యవస్థలు, లాజిస్టిక్స్ కేంద్రాలపై దాడులతో రష్యా యుద్ధానికి అవసరమైన డబ్బు, ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థలపై ఒత్తిడి పెంచాలని ఉక్రెయిన్ ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది. ఈ వ్యూహంలో భాగంగా మాస్కో ఆయిల్ రిఫైనరీని దెబ్బతీసింది.
రష్యా పార్లమెంట్ ఎన్నికల వేళ ఉక్రెయిన్ ఎటాక్..
మెగా డ్రోన్ అటాక్లో మరో యాంగిల్ టైమింగ్. రష్యాలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల చివరి రోజునే రాజధాని మాస్కోపై ఉక్రెయిన్ విరుచుకుపడటం అక్కడి ప్రజానీకాన్ని ఆందోళనకు గురిచేసింది. మాస్కోను కూడా టార్గెట్ చేయలమని, అక్కడి జీవన పరిస్థితులను అతలాకుతలం చేయగలమని జెలెన్స్కీ హెచ్చరికను తీవ్రంగా పరగణించాలని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో రష్యా కూడా కీవ్ సహా ఉక్రెయిన్ ప్రాంతాలపై డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం దూరప్రాంతాలకు మరింత విస్తరించింది.
ఉక్రెయిన్ పై రష్యా ప్రతీకార దాడులు..
రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధవాతావరణ పరిస్థితులు ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కీవ్ సైన్యం దాదాపు వెయ్యి పైగా డ్రోన్లలో రష్యాపై దాడి చేసిన నేపథ్యంలో.. రష్యా ప్రతిదాడులకు దిగింది. ఉక్రెయిన్లో కీలకమైన జపోరిజియా నగరంపై దాడులతో దెబ్బకొట్టింది. షాపింగ్ మాల్స్, అపార్ట్మెంట్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని మాస్కో దాడులకు పాల్పడిందని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.
రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో మెగా అటాక్..
ఉక్రెయిన్ దాడులు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ను కలవరపెట్టింది. రష్యా రిఫైనరీలపై దాడుల్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఉక్రెయిన్ బాధ్యతా రాహిత్యంగా వ్యవహరించిందని ట్రంప్ మండి పడ్డారు. రిఫైనరీలపై దాడులు చేయడంతో మాస్కో నియంత్రణ కోల్పోయిందని సమాచారం. ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పర దాడులు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో యుద్ధ విరమణ దిశగా ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. న్యూయార్క్లో ఐక్యరాజ్య సమితి వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం కీలకంగా మారింది. ఈ సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తో.. జెలెన్స్కీ సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది. రష్యాతో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించే అంశంపై వారు చర్చించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ సమావేశానికి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ హాజరయ్యే పరిస్థితి లేదని సమాచారం.
ఇరాన్ పై యుద్దానికి అమెరికా సన్నాహాలు..
ఇరాన్పై మళ్లీ దాడులు చేపట్టడానికి అమెరికా సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఇరాన్ విమానయాన సంస్థల కార్యకలాపాలు నిలిపివేస్తామన్నారు. ఇకపై అవి ఎయిర్పోర్టులకే పరిమితమవుతాయన్నారు. సెప్టెంబర్ 23 నుంచే ఈ గ్లోబల్ షట్డౌన్ ప్రారంభమవుతుందని హెచ్చరించారు. ఒకవేళ విదేశీ కంపెనీలు టెహ్రాన్ విమానయాన సంస్థలకు సేవలు కొనసాగిస్తే.. వాటిపైనా ఆంక్షలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో దిగిన ఇరాన్ విమానాలకు ఇంధనం అందించడం, ల్యాండింగ్ సేవలు, టిక్కెట్ల అమ్మకం వంటివి చేపడితే ఆ దేశాలను డాలర్ వ్యవస్థ నుంచి బయటకు నెట్టేస్తామని బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.
సెప్టెంబర్ 23 నుంచే గ్లోబల్ షట్డౌన్ - అమెరికా..
ఇరాన్ విమానయాన రంగానికి మద్దతిస్తున్న ఇతర దేశాలను కూడా లక్ష్యం చేసుకుంటామని స్కాట్ బెసెంట్ హెచ్చరించారు. దీంతో ఇరాన్ విమానయాన సంస్థల కార్యకలాపాలను నిషేధిస్తున్నట్లు ఇరాక్, జార్జియా, తుర్కియే వంటి దేశాలు ప్రకటించాయి. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేయడానికి.. ఆ దేశంలోని ఇంధన, నౌకా రవాణా, సాంకేతిక, బంగారం, డిజిటల్ ఆస్తులు వంటి రంగాలను సైతం లక్ష్యం చేసుకోవడానికి అమెరికా విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
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