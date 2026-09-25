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ప్రపంచ దేశాలను బెంబేలెత్తిస్తున్న యుద్ధాలు.. రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో మెగా అటాక్..

World Faces War: కక్షలు కార్పణ్యాలు ఆ దేశాల మధ్య ఇంకా బుసలు కొడుతున్నాయి. సమయం ఏదైనాసరే సందర్భం కోసం పొంచి చూస్తున్నట్టు కనిస్తున్నాయి. ఇటు ఉక్రెయిన్ -రష్యా మధ్య యుద్ధ వాతావరణం, అటు ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధ ప్రయత్నాలు ప్రజానీకాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.  ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాల వేళలో ఉక్రెయిన్ రష్యాపై విరుచుకుపడింది. ప్రపంచమంతా ఉలిక్కిపడింది. యుద్ధ తీవ్రత  ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనకు గురిచేసింది. రష్యాపై ఉక్రెయిన్ దాడిని అమెరికా అధ్యక్షుడిని కలవరపెట్టింది. ఇంతకీ ఉక్రెయిన్ ఉన్నట్లుండి రష్యాపై ఎందుకు దండెత్తింది? ప్రతీకార దాడులకు ఇక అడ్డూఅదుపులేదా? ఇంకెంతకాలం ప్రతీకారాలతో రగిలిపోతారనే చర్చ సాగుతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 06:10 AM IST
ప్రపంచ దేశాలను బెంబేలెత్తిస్తున్న యుద్ధాలు.. రష్యాపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో మెగా అటాక్..
Image Credit: World War zone (AI Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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