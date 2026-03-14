World War: 1914=2026..! ముంచుకొస్తున్న మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం..ఫ్రూఫ్ ఇదే..!!

World War: 2026 సంవత్సరం మొదలైనప్పుడు.. ప్రపంచం దాన్ని ఒక సాధారణ నూతన సంవత్సరంగా స్వాగతించింది. కొత్త క్యాలెండర్, కొత్త లక్ష్యాలు, కొత్త ఆశలు.. ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఇదీ ముందుకు సాగుతుందని చాలా మంది అనుకున్నారు. కానీ కొద్ది నెలల తర్వాత సోషల్ మీడియా, చరిత్రాభిమానులు, పరిశోధకుల మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చర్చకు వచ్చింది. 2026 క్యాలెండర్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన కొంతమంది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పోలికను గమనించారు. ఈ ఏడాది తేదీలు, వారాలు, నెలల క్రమం పూర్తిగా మరో చారిత్రక సంవత్సరంతో సరిపోతున్నాయి. ఆ సంవత్సరం 1914.
చరిత్రలో ఒక భారీ మలుపు తీసుకున్న సంవత్సరం. ప్రపంచం తొలిసారి మహా యుద్ధంలోకి జారిపోయిన సంవత్సరం. లక్షల కాదు, కోట్లాది ప్రాణాలు కోల్పోయిన యుద్ధానికి ఆరంభమైన కాలం. అందుకే ఇప్పుడు అదే క్యాలెండర్ నిర్మాణం మళ్లీ కనిపించడం కొంతమందిలో వింత ఆందోళనను కలిగిస్తోంది.
క్యాలెండర్ ఎందుకు మ్యాచ్ అవుతుంది?
గణితపరంగా చూస్తే దీనికి స్పష్టమైన కారణం ఉంది. 1914- 2026 రెండూ లీప్ ఇయర్లు కావు. అంతేకాదు ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా గురువారం రోజుతోనే ప్రారంభమయ్యాయి. అందువల్ల ఈ రెండు సంవత్సరాల్లోని ప్రతి తేదీ అదే వారంలో అదే రోజుకు సరిపోతుంది. ఇది పూర్తిగా గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ వ్యవస్థలో ఉండే ఒక గణిత సంబంధం మాత్రమే. కానీ 1914 వంటి చారిత్రక సంవత్సరంతో ఈ పోలిక ఉండటం వల్ల ఈ విషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు వచ్చింది.
1914లో ఏం జరిగింది?
1914 జూన్ 28న ఒక సంఘటన ప్రపంచ చరిత్రను పూర్తిగా మార్చింది. ఆస్ట్రియా-హంగేరీ రాజవంశానికి చెందిన యువరాజు ఆర్చ్డ్యూక్ ఫ్రాంజ్ ఫెర్డినాండ్ను Gavrilo Princip అనే యువకుడు హత్య చేశాడు. మొదట ఇది ఒక ప్రాంతీయ రాజకీయ ఘటనలా కనిపించింది. కానీ అప్పటికే యూరప్ దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ హత్య ఆ ఉద్రిక్తతలకు నిప్పంటించింది. కొన్ని రోజుల్లోనే దేశాలు ఒకదానిపై ఒకటి యుద్ధ ప్రకటనలు చేశాయి. ఈ సంఘటనతో ప్రారంభమైన ఘర్షణే తరువాత World War Iగా మారింది. ఆ యుద్ధం నాలుగేళ్లు కొనసాగి ప్రపంచాన్ని తీవ్రంగా కుదిపేసింది. చరిత్రకారుల అంచనాల ప్రకారం దాదాపు రెండు కోట్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కోట్లాది మంది గాయపడ్డారు. అనేక నగరాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.
Also Read: Iran War Climate Impact: ఇరాన్లో యుద్ధానికి ఇండియాలో ఎండ వేడికి లింక్.. ఈ విషయం తెలుసుకుంటే నరాలు తెగిపోతాయి..!!
ఇప్పుడు ఈ పోలిక ఎందుకు చర్చకు వచ్చింది?
ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులు కూడా ఈ చర్చకు కారణమయ్యాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇప్పటికే ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల్లో అమెరికా పాత్ర కూడా కీలకంగా మారుతోంది. ప్రపంచ రాజకీయాల్లో పెరుగుతున్న అస్థిరత, సైనిక కదలికలు, పరస్పర హెచ్చరికలు.. ఈ పరిస్థితుల మధ్య 2026 క్యాలెండర్ 1914ను గుర్తు చేయడం కొంతమందిలో భయాన్ని పెంచుతోంది. సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే 1914.. 2026 క్యాలెండర్లను పోల్చుతూ అనేక పోస్టులు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు ఇది చరిత్ర మళ్లీ పునరావృతం అవుతుందనే సంకేతమా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కానీ నిజంగా ఇది ప్రమాద సూచననా?
నిపుణుల అభిప్రాయం మాత్రం వేరుగా ఉంది. క్యాలెండర్లో ఇలాంటి పోలికలు పూర్తిగా గణితపరమైన కారణాల వల్లే వస్తాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో ఏదైనా యుద్ధం జరుగుతుందని చెప్పే సూచనలు కావు. ఇలాంటి చర్చలు గతంలో కూడా జరిగాయి. ఉదాహరణకు 2025 క్యాలెండర్ పూర్తిగా 1941 క్యాలెండర్తో సరిపోతుందని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరిగింది. 1941 అంటే World War II తీవ్రంగా విస్తరించిన కాలం. అప్పట్లో కూడా చాలామంది చరిత్ర మళ్లీ పునరావృతమవుతుందా అని భయపడ్డారు. కానీ తర్వాత అలాంటి పెద్ద విపత్తు ఏదీ జరగలేదు.
చరిత్రను నిర్ణయించేది క్యాలెండర్ తేదీలు కావు. ఆ తేదీల్లో మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయాలే ప్రపంచ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతాయి.2026 క్యాలెండర్ 1914ను గుర్తు చేయవచ్చు. కానీ ప్రపంచం మరోసారి అదే దారిలో నడుస్తుందా లేదా అనేది మాత్రం దేశాల నిర్ణయాలపై, నాయకుల విధానాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన చారిత్రక పోలిక మాత్రమే. భవిష్యత్తు మాత్రం ఇప్పటికీ మన చేతుల్లోనే ఉంది.
Also Read: New Hiring Premium Corporate Trend: కార్పొరేట్ జాబ్లో విధేయత కంటే వ్యూహం ఇంపార్టెంట్.. లేదంటే గొడ్డు చాకిరి చేసినా జీతం పెరగదు.. అసలేం చేయాలంటే?
