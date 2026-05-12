2026 నాటికి ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ల మధ్య అంతరం దాదాపు 170 దేశాలకు పెరిగింది. సింగపూర్ వంటి ఆసియా దేశాలు తమ ఆధిపత్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంటూ ఉండగా.., మధ్యప్రాచ్యంలోని దౌత్యపరమైన పరిణామాలు హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లోని యుద్దం కారణంగా వాటి రాంకింగ్స్ మారిపోయాయి.
వరుసగా మూడవ సంవత్సరం కూడా, ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్ లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో సింగపూర్ తన స్థానాన్ని నిలుపుకుంది. దాని పౌరులు 192–195 దేశాలకు ఎలాంటి వీసా రహిత ప్రవేశాన్ని పొందుతున్నారు. సింగపూర్ పాస్పోర్ట్ను అత్యంత రక్షిత, ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రపంచ ఆస్తిగా నిలిచింది.
ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రెండవ స్థానంలో ఉన్న జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) 187–188 దేశాలకు ఎలాంటి వీసా లేకుండా ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. జపాన్ చాలా కాలంగా ఇందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతుండగా, యూఏఈ తన ఉనికిని చాటుకుంది. ఇక్కడ చారిత్రాత్మకమైనది—ఇది ఇప్పుడు తూర్పు ఆసియా, ఐరోపా వెలుపల అత్యంత శక్తివంతమైన పాస్పోర్ట్గా ఉంది.
అత్యంత శక్తివంతమైన స్ట్రాంగెస్ట్ పాస్ పోర్ట్ గా స్వీడన్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ దేశం పాస్ పోర్ట్ ఉంటే 186 దేశాలకు వీసా రహితంగా వెళ్లవచ్చు. ఈ శ్రేణిలో డెన్మార్క్, లక్సెంబర్గ్ వంటి ఇతర అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే ఐరోపా దేశాలు తరచుగా దీనితో అనుసంధానం అవుతాయి. ఇవి EU మొబిలిటీలో శిఖరాగ్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి.
ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, స్పెయిన్, నార్వేలతో సహా 12 ఐరోపా దేశాల భారీ సమూహం 185 దేశాలను ఎలాంటి వీసా అనుమతులు లేకుండా ప్రయాణించే సౌలభ్యాన్ని అనుసరించి నాల్గవ స్థానంలో నిలిచాయి. ఉమ్మడి యూరోపియన్ యూనియన్ ఫ్రేమ్వర్క్ను పంచుకున్నప్పటికీ, ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఈ దేశాలను మొదటి మూడు దేశాల కంటే కేవలం ఒక అడుగు వెనుక ఉంచుతున్నాయి.
ఆస్ట్రియా, గ్రీస్, పోర్చుగల్, మాల్టా వంటి దేశాలు 184 గమ్యస్థానాలకు ప్రవేశం కల్పిస్తూ ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈ దేశాలు తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి బలమైన అంతర్జాతీయ సంబంధాలను ఉపయోగించుకుంటూనే ఉన్నాయి. తరచుగా ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాపార ప్రయాణికులకు కీలక కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్నాయి.
183 గమ్యస్థానాలతో పోలాండ్, హంగరీ, న్యూజిలాండ్ ఆరవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్, దాని అనుకూలమైన పన్నుల విధానం, ట్రాన్స్-టాస్మాన్ ప్రయాణ ఒప్పందం కారణంగా ప్రపంచ పౌరులకు అగ్రశ్రేణి ఎంపికగా మిగిలిపోయింది.
ఆస్ట్రేలియా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ప్రస్తుతం 182 గమ్యస్థానాలకు ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తూ ఏడవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ అపారమైన శక్తివంతమైనప్పటికీ, ఆసియా, మధ్యప్రాచ్యంలోని వేగవంతమైన దౌత్య దేశాలు వీటిని అధిగమించడంతో గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ దేశాల ప్రాభవం క్రమంగా క్షీణిస్తూ వస్తోంది.
భారతీయ పాస్పోర్ట్ 2026లో గణనీయంగా బలోపేతమై, 80వ స్థానానికి ఎగబాకింది. ఇది ఇప్పుడు 55–56 దేశాలకు వీసా రహిత లేదా సులభ ప్రవేశాన్ని అందిస్తోంది. ఇది 2019 తర్వాత దాని అత్యుత్తమ పనితీరు. పాకిస్తాన్ స్వల్పంగా పెరిగి 98వ స్థానానికి చేరుకుంది, 31 వీసా రహిత గమ్యస్థానాలకు ప్రవేశంతో అట్టడుగు శ్రేణి నుండి ఇపుడిపుడే బయటపడుతుంది. ఇది ప్రస్తుతం యెమెన్తో సమానంగా, ఇరాక్, సిరియా కంటే కొంచెం పైన ఉంది.
