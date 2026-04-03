Jonathan: వయసు 193 ఏళ్లు.. పవర్‌ ఇంకా తగ్గలేదు.. జోనాథన్ తాబేలు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇది!

Oldest Jonathan Tortoise: జోనాథన్ తాబేలు మరణించినట్లు వస్తున్న వార్తలను తిప్పికొడుతూ బ్రిటిష్ విదేశీ సెయింట్ హెలెనా ద్వీప అధికారులు ఒక కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. ఇంకా ఈ తాబేలు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతోనే ఉందని.. ఆహారాలు అద్భుతంగా తింటుందని వీడియో పోస్ట్ చేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 05:17 PM IST

Oldest Jonathan Tortoise Latest News: ప్రపంచంలో అత్యంత వృద్ధ తాబేలుగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించిన జోనాథన్ మరణించినట్లు సోషల్ మీడియాలో గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. అయితే వీటికి తెరపడుతూ అసలు విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఈ వార్తలన్నీ కేవలం పుకార్లేనని..జోనాథన్ ఆరోగ్యంగా, ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉందని బ్రిటీష్  సెయింట్ హెలెనా ద్వీప అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే ఈ తాబేలు చూడడానికి చాలా వింతగా కనిపించేసరికి చాలామంది.. ఇది చనిపోయిందంటూ వార్తలు ప్రచురించడం ప్రారంభించారు..

గత వారం రోజులగా ఇంటర్నెట్లో జోనాథన్ చనిపోయిందంటూ.. కొన్ని ఫోటోలతో పాటు పోస్టర్లు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జంతువు ప్రేమికులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో స్పందించిన అధికారులు జోనాథన్ ప్రస్తుతం సెయింట్ హెలెనాలోని గవర్నర్ నివాసం (ప్లాంటేషన్ హౌస్)లోని తోటలో హాయిగా అటు ఇటు తిరుగుతోందని తెలిపారు. 193 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చినప్పటికీ.. అది తగినంత ఆహారం తీసుకుంటూ యాక్టివ్ గా ఉందని వారు వెల్లడించారు..

కేవలం ప్రకటన తోనే సరిపెట్టకుండా..జోనాథన్ ప్రస్తుత పరిస్థితిని వివరిస్తూ అధికారులు ఒక వీడియోను కూడా విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోలో తాబేలు తనకి ఇష్టమైన పండ్లతో పాటు కూరగాయలను తింటూ ఎంతో ఉల్లాసంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపిస్తోంది. జోనాథన్ చనిపోయిందన్న వార్తలు ఏమాత్రం నిజం లేదు.. అది ఇప్పటికే తన రోజువారి కార్యకలాపాలను ఎంతో చురుగ్గా నిర్వహిస్తుందని.. ప్లాంటేషన్ హౌస్ ప్రతినిధులు పేర్కొనడం విశేషం..

సెయిషెల్స్ జెయింట్ టోర్టాయిస్ జాతికి చెందిన జోనాథన్.. 1832లో జన్మించినట్లు  సమాచారం... 1882లో సెయింట్ హెలెనాకు తీసుకువచ్చినప్పటి నుంచి అది అక్కడే  ఏళ్ల నుంచి నివసిస్తుందట.. అంతేకాకుండా భూమిపై జీవించిన అత్యంత వృద్ధ జంతువుగా ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ కూడా సాధించింది. అంతేకాకుండా బ్రిటన్ పాలించిన ఎనిమిది మంది రాజులు, రాణులు, అమెరికాకు చెందిన 40 మంది అధ్యక్షులను ఈ తాబేలు తన జీవితకాలంలో చూసింది.  వృద్ధాప్యం కారణంగా ఈ తాబేలు చూపు మందగించిన.. వాసన పసిగట్టే శక్తి తగ్గినప్పటికీ.. వినికిడి శక్తి మాత్రం అద్భుతంగా ఉందని వైద్యులు చెబు. ప్రస్తుతానికి అది సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉందని తెలియడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

