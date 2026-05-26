Gold Treasure: భూమిని తవ్వితే 'చక్రవర్తుల' నాటి బంగారం నాణేలు ప్రత్యక్షం.. గుప్తనిధి విలువ ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?

Ground Unearths 141 Gold Coins: రాజుల కాలం నాటి బంగారం బయటపడింది. మట్టిని తవ్వుతుండగా బంగారం నిధి వెలుగులోకి వచ్చింది. భూమి నుంచి బంగారు నాణేలు బయటపడడంతో అక్కడి స్థానికులు ఆసక్తిగా గమనించారు. అయితే ఆ బంగారం ఇప్పటిది కాదని కొన్ని వేల సంవత్సరాల కిందటిదని తేలింది. బయటపడిన గుప్తనిధిలో బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి. ఆ నాణేల విలువ కొన్ని కోట్ల రూపాయల విలువ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఆ బంగారాన్ని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
లక్సెంబర్గ్ దేశంలోని ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్న హోల్జ్థమ్ గ్రామానికి సమీపంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఇటీవల తవ్వకాలు చేపట్టారు. ఈ తవ్వకాల్లో సుమారు 1,700 సంవత్సరాలుగా భూమిలో పాతిపెట్టి ఉన్న బంగారం బయటపడింది. బయటపడిన బంగారు నాణేలు 141 ఉన్నాయి. అవి రోమన్ చక్రవర్తుల కాలానికి సంబంధించినవని తెలిసింది. ఆ బంగారానికి అత్యంత విలువ ఉంటుంది. వీటి విలువ లక్షల యూరోలు (లక్సెంబర్గ్ కరెన్సీ) ఉండవచ్చని సమాచారం.
ఇది తెలుసుకున్న చరిత్రకారులు, పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు వెంటనే హోల్జ్థమ్ గ్రామానికి వెళ్లి వివరాలు సేకరించారు. మొదట్లో ఇది కేవలం ఒక చిన్న లోహపు ముక్క అని భావించినా.. తర్వాత పరిశోధన చేయగా చివరి రోమన్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన బంగారం నాణేలు అని గుర్తించారు. ఆ బంగారానికి డబ్బు విలువ కంటే చారిత్రక విలువ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంది. రోమన్ చక్రవర్తుల పాలనకు సంబంధించిన భౌతిక ఆధారాలు లభించడం చాలా అరుదు.
బంగారం లోహపు నాణేలు రోమన్ చక్రవర్తులకు సంబంధించినది లభించడంతో చరిత్రకారులు, పురావస్తు శాఖ అధికారులు ప్రాముఖ్యత అంతకంటే చాలా ఎక్కువ. లభించిన 141 నాణేలు విడివిడిగా లేకుండా ఒకే చోట జాగ్రత్తగా భద్రపరచి ఉండడం గమనార్హం. ఈ నిధిలో 'సోలిడి' అని పిలిచే 141 బంగారు నాణేలు ఉన్నాయి. రోమన్ సామ్రాజ్యం అంతమవుతున్న సమయంలో క్రీస్తు శకం 4వ, ఐదో శతాబ్దాల మధ్య వీటిని ముద్రించినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.
భూగర్భంలోనే బంగారం
రోమన్ చక్రవర్తుల కాలం అంతమిస్తున్న సమయంలో దండయాత్రలు, ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదురవడంతో ఆ గ్రామంలోని ఒక ధనిక కుటుంబం, లేదా ఎవరైనా అధికారి తమ అమూల్యమైన సంపదను భూగర్భంలో భద్రపరచి ఉంటారని పురావస్తు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అప్పుడు దాచిన బంగారం వేల సంవత్సరాల తర్వాత బయటపడడం విశేషం. శతాబ్దాల పాటు భూగర్భంలోనే ఉండిపోయిన ఈ బంగారం కరిగిపోకపోవడం గమనార్హం.
గతంలోనే తవ్వకాలు
నాణేలపై రోమన్ చక్రవర్తుల చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక చక్రవర్తి కాకుండా పలువురి చిత్రాలు నాణేలపై ఉండడంతో ఆ కాలంలో రాజకీయ అస్థిరత కారణంగా తరచూ చక్రవర్తులు మారిన విషయాన్ని నాణేలు చెబుతున్నాయి. గతంలో కూడా పలుచోట్ల బంగారం నిల్వలు బయటపడ్డాయి. పలుచోట్ల దాచి ఉంచిన గుప్తనిధులు బయటపడ్డాయి. 2019లో ప్రస్తుతం బయటపడిన ప్రాంతంలోనే ఒక పొలంలో బంగారు నాణెం గుర్తించారు. ఆ ఆధారంతో తవ్వకాలు చేపట్టగా తాజాగా 141 బంగారు నాణేలు బయటపడ్డాయి. ఈ ప్రాంతంలో భారీగా చారిత్రక ఆధారాలు బయటపడుతుండడంతో భవిష్యత్లో మరిన్ని తవ్వకాలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.