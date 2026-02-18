Youtube: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ పామ్ ‘యూట్యూబ్’ సేవల్లో తీవ్ర అంతరాయం..

Youtube Face Prolbem: యూట్యూబ్ వాడే ఎంతో మంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్టు సమాచారం. Something Went Wrong అనే ఎర్రర్ మెసేజ్ కనిపించిందని పేర్కొంటున్నారు. యూట్యూబ్ టీవీలో ఇదే సమస్య వచ్చింది, సుమారుగా 10000కుపై రిపోర్ట్ లు నమోదయ్యాయి. డౌన్డెటెక్టర్లోని డేటా ప్రకారం.. అమెరికాలో 56శాతం మంది యూజర్లు తమ యూట్యూబ్ యాప్తో సమస్యను రిపోర్ట్ చేశారు.
21 శాతం మంది వెబ్సైట్తో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మిగిలిన 12 శాతం మంది యూట్యూబ్ యూజర్లు ప్లాట్ఫామ్లోకి లాగిన్ అవ్వడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిసింది.
మన దేశంలో 71 శాతం మంది యూజర్లు యూట్యూబ్ యాప్తో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. 18 శాతం మంది యూజర్లు లైవ్ స్ట్రీమింగ్ విషయంలో సమస్యలు వచ్చినట్లు రిపోర్ట్ చేశారు. అయితే ఈ సమస్యకు సంబంధించి YouTube స్పందించలేదు. ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. యూట్యూబ్ సేవల్లో అంతరాయం ఎందుకు ఏర్పడిందో ప్రస్తుతానికి స్పష్టంగా తెలియలేదు.
