salman khan with shilpa shetty and sanjay kapoor during auzaar days 1997 video fans says peak male beauty

| Updated: Aug 22, 2025, 01:06 PM IST

Young Salman Khan, Sanjay Kapoor and Shilpa Shetty: फिल्म औजार 1997 में आई थी उस वक्त के कुछ क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और संजय कपूर नजर आ रहे हैं. लेकिन तीनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि लोग देख हैरान हो गए. सलमान खान अपने डैशिंग अंदाज में दिखे तो वहीं संजय कपूर का शर्मीला सा चेहरा नजर आया. इसके अलावा ब्यूटी क्वीन शिल्पा शेट्टी के तो क्या ही कहने. आप भी देख लीजिए ये वायरल वीडियो..........................................................