Asim Munir is going to visit America once again.

Yashwant Bhaskar|Updated: Aug 07, 2025, 04:26 PM IST
Pakistani Army Chief Asim Munir went on a five-day visit to Pakistan in June this year. ... Pakistani Army Chief and Field Marshal Asim Munir is going to visit America once again.

