videoDetails

Pakistan’s army chief, Field Marshal Asim Munir, is signaling a strategic pivot toward India’s eastern frontier

Yashwant Bhaskar | Updated: Aug 06, 2025, 04:28 PM IST

Pak Army Chief Hints at New Eastern Front Strategy Against India: पाकिस्तान की सेना ने भारत को एक से ज्यादा मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाने के संकेत दिए हैं. पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है...