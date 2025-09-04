Marriage: ଏହି ଦେଶର ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ

Sep 4, 2025, 10:19 PM IST

Jagdish Barik

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଅଛି

ସେହିପରି କିଛି ଦେଶ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ ନାହିଁ

ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଋଷ ଏବଂ ହଂକଂ ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବିବାହିତ ରହିବା ଏକ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ନ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାକାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ

ଏଲ୍ ସାଲଭାଡୋର, ଏଷ୍ଟୋନିଆ ଓ ବେଲାଋଷ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଝିଅ ବିବାହ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି

ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି

ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଋଷ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ଋଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ୫୩.୫୦%

ଋଷରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୪୬.୫୦% ଅଟେ

ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ କ'ଣ...