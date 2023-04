IMD Weather Updates : उकाडा वाढला! पारा 44 अंशांच्या पुढे, 'या' भागात उष्णतेची लाट

IMD issues heat wave : ज्येष्ठ निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना रविवारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या कार्यक्रमादरम्यान संपूर्ण राज्याला हादवणारी बातमी समोर आली. उष्माघाताच्या त्रासामुळे 11 जणांचा नाहक बळी गेला. तर 100 लोकांना उष्माघातामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. असे असताना हवामान विभागाकडून अनेक राज्यांमध्ये तीव्र उष्णतेचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी राज्यात वाढत असलेले तापमान आणि उष्णतेची लाट या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये आणि सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजपासून (17 एप्रिल 2023) संपूर्ण राज्यात उष्णतेची लाट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

गेल्या आठ दिवसांत महाराष्ट्रातील काही भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मात्र या ढगाळ वातावरणानंतर उष्णतेची लाट वाढू लागली. त्यामुळे ढगाळ वातावरण असतानाही मोठ्या प्रमाणात उकाडा निर्माण झाला आहे. परिणामी राज्यातील बदलत्या वातावरणाचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत आहे. मुंबईचे तापमान 38 अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. सध्या मुंबईतील तापमान 31 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले असून शहरातील आर्द्रता 41 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आली आहे.

Agree,need to have more dense obs network at all places,to pick up micro scale events.Koparkhairane & Thane Tmax;38.7 & 38°C.

So then Y?

May be due to Long exposure.People might hv gathered by 9 am.

Huge gathering could hv resulted rise in Tmax local

Dehydration also could be .. https://t.co/sL1an6M4xh

