स्टूडेंट्स को ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करेंगे ये 10 पावरफुल जापानी तरीके

कानबन बोर्ड

अपने कामों को आसानी से समझने और पूरा करने के लिए आप "कानबन बोर्ड" का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बोर्ड तीन पार्ट में बंटा होता है.करने के लिए (To Do), चल रहा है (In Progress), हो गया (Done).