आइंस्टीन के बारे में हैरान करने वाले 10 Facts

पहला पेपर

आइंस्टीन का जन्म एक मध्यवर्गीय जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था. उन्होंने पहला रिसर्च पेपर सिर्फ 16 साल की उम्र में लिखा था. टाइटल था ' On the Investigation of the State of the Ether in a Magnetic Field'.