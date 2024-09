ക്യാപ്ഷൻ

All the hidden wounds will heal one day and the scars will be faded എന്നാണ് സനുഷ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്യാപ്ഷനായി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.