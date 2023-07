'घरातला कचरा दुसऱ्यांना दिसता कामा नये...', शरद पोंक्षेंच्या पोस्टवर किरण मानेंचा अप्रत्यक्ष टोला

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुस्तकांविषयी सांगत म्हणाले..

काहीजण Annihilation of Caste, The Untouchables: Who were they and why they Became Untouchables पुस्तक वाचताना दिसतील. त्याच देशातली तू आहेस हे कळल्यानंतर त्यांना आनंद होईल.