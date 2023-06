हिरवे बोर्ड का आहेत?

why board on highway and roads in green colors : जेव्हाही आपण रस्ता किंवा महामार्गावरून जातो तेव्हा रस्त्यावर अनेक प्रकारचे फलक दिसतात. यामध्ये एका बोर्डावर ठिकाणांची नावे आणि अंतर लिहिलेले असतात. तुम्ही सर्वांनी तो बोर्ड पाहिला असेल. पण, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, हे बोर्ड हिरव्या रंगाचे का असतात?