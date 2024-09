ക്യാപ്ഷൻ

'One for the season of Mangoes' എന്നാണ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് താരം ക്യാപ്ഷൻ നൽ‍കിയിരിക്കുന്നത്