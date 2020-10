बिहार की जनता CM नीतीश कुमार से अब नफरत करती है: तेजस्वी यादव

पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav 2020) के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं. इसी क्रम में, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से नफरत करने लगी है और इसका परिणाम में उनकी (तेजस्वी) की जनसभा में आने वाली भीड़ है.

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा, 'हमारी रैलियों में मौजूद भीड़ दिखाती है कि लोग नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से नाराज नहीं हैं, बल्कि वे उनसे अब नफरत करते हैं, यह उनके गुस्से का स्तर है. जाति, पंथ, वर्ग और धर्म को अलग रखते हुए, लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर अब बिहार चुनाव लड़ रहे हैं.'

The crowd at our rallies show that people are not just angry with Nitish Kumar but they hate him now, this is the level of their angst. Keeping aside caste, creed, class & religion, people are contesting #BiharElections now on the issue of unemployment: RJD Leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/ByEIKJrdLD

— ANI (@ANI) October 25, 2020