BJP में हुआ JVM का विलय, बाबूलाल मरांडी को लेकर अमित शाह ने कहा कुछ ऐसा...

रांची: झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली जेवीएम (JVM )का आज बीजेपी में विलय हो गया है. इसके लिए रांची के तारा मैदान में विलय समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) निजी कारणों से पार्टी से अलग हुए, लेकिन राज्य में घूम-घूम कर अपनी जमीनी नेता की छवि बनाई. 2014 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद ही हमने बाबूलाल मरांडी को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन वो थोड़े जिद्दी हैं, उस वक्त नहीं माने.

बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि झारखंड में रघुबार दास (Raghubar Das) की सरकार में खूब काम हुए. भले हम हार गए हों, लेकिन पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी. यहीं नहीं उन्होंने कहा कि राज्य के हर घर को बिजली और पानी की सुविधा में मुहैया कराई गई.

Union Home Minister Amit Shah in Ranchi: I have been trying to bring Babulal Marandi into BJP since I was made BJP chief in 2014. Someone rightly said that he is quite stubborn. We couldn't persuade him easily. He has now joined BJP as per the wish of the people of Jharkhand. pic.twitter.com/gzC6mENukl

