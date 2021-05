झारखंड में वैक्सीन बर्बादी के आरोप पर CMO ने दिया जवाब, डेटा साझा कर BJP के दावे को बताया गलत

Ranchi: झारखंड में वैक्सीन के मामले पर सियासत जारी है. बीजेपी ने झारखंड (BJP In Jharkhand) सरकार पर 37 फीसदी वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाया तो झारखण्ड सरकार (Jharkhand Government) की तरफ से सीएमओ ने ट्वीट करके डेटा साझा करते हुए इस आरोप को गलत बताया है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि झारखंड सरकार के पास आज तक टीके की कुल खुराक की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान वैक्सीन के बर्बादी का अनुपात केवल 4.65% है.

साथ ही आरोपों के जवाब में कहा गया है कि तकनीकी कठिनाइयों / गड़बड़ियों के कारण टीकाकरण डेटा को केंद्रीय को-विन सर्वर / प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया जा सका और इसे अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है.

As per total vaccine doses availability with Govt on Jharkhand till today, the current Vaccine Wastage proportion is only 4.65%. Vaccination data could not be fully updated to the central Co-Win Server/ Platform due to technical difficulties/glitches & the updation is in process. https://t.co/w3QXPFnKFR pic.twitter.com/uBFJXCktei

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 26, 2021