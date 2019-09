नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी ने की बैटिंग, कहा- कैप्टन बदलने का सवाल कहां उठता है

पटना: बिहार (Bihar) की राजनीति में चेहरे की राजनीति (politics) शुरू है. बीजेपी (BJP) में भी दो तरह के बयान आ रहे हैं. लेकिन, बुधवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने कप्तान नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के लिए बैटिंग की और स्पष्ट किया कि 2020 के चुनावी मैच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कैप्टन रहेंगे. सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट (Tweet) करते हुए लिखा कि जब एनडीए के कैप्टन नीतीश कुमार अगले विधानसभा में भी एनडीए (NDA) के कैप्टन बने रहेंगे. उन्होंने आगे लिखा है कि जब कैप्टन चौका -छक्का लगा रहा है और विपक्षी टीम धराशायी हो रही है तो कैप्टन बदलने का सवाल कहां उठता है?

सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) का ट्वीट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे पहले बीजेपी (BJP) के एमएलसी (MLC) और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान (Sanjay Paswan) स्पष्ट कह चुके हैं कि बिहार (Bihar) में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए और मुख्यमंत्री (CM) भी बीजेपी के कोटे से होना चाहिए. इतना भर ही नहीं उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि बीजेपी के महत्वपूर्ण मुद्दे जिसे जनता का शानदार समर्थन मिल रहा है उसका भी जेडीयू विरोध कर रही है और यह नहीं चलेगा. संजय पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को केंद्र की राजनीति में जाकर बिहार में बीजेपी (BJP) के लिए जगह खाली करने की सलाह भी दे डाली.

संजय पासवान अकेले नेता नहीं हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ सीपी ठाकुर (CP Thakur) भी जेडीयू बीजेपी के मुद्दे पर कई बयान दे चुके हैं और पार्टी के प्रवक्ता का रुख भी कुछ इसी तरह का देखा जा रहा है. लेकिन, इस बीच सुशील मोदी (Sushil Modi) का ट्वीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के पक्ष में आने से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में कयासबाजी तेज रही और स्थिति का आकलन करने में कार्यकर्ता लगे रहे.

@NitishKumar is the Captain of NDA in Bihar & will remain its Captain in next assembly elections in 2020 also.When Captain is hitting 4 & 6 & defeating rivals by inning where is the Q of any change.

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) September 11, 2019