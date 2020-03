CM नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, बोले...

पटना: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है. आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी अपने परवान चढ़ चुका है. एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) 'बेरोजगारी हटाओ यात्रा' (Berojgari Hatao Yatra) निकाल रहे हैं तो वहीं, रविवार को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी अपना चुनावी शंखनाद फूंक दिया.

दरअसल, रविवार को जेडीयू मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का जन्मदिन है. इस मौके पर जेडीयू ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर एक 'कार्यकर्ता सम्मेलन' आयोजन किया. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि इस बार भी राज्य में चुनाव विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा.

वहीं, सीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जेडीयू एनडीए (NDA) के साथ मिलकर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी. नीतीश कुमार ने कहा, 'हम एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 200 से अधिक सीटें जीतेंगे.'

Bihar Chief Minister and Janata Dal United chief Nitish Kumar at Karykarta Sammelan at Gandhi Maidan in Patna: We will contest Bihar Assembly Elections with NDA (National Democratic Alliance) and win more than 200 seats. pic.twitter.com/qTDEjsg2Bh

उन्होंने आगे कहा, 'जहां तक एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) का सवाल है, यह 2010 के प्रारूप के आधार पर होगा और हमने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है.'

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Patna: As far as NPR (National Population Register) is concerned, it will be on the basis of 2010 format & we've also passed the resolution in the State Legislative Assembly. https://t.co/NiBKDvW3oe

