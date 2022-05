फिल्म Avatar 2: The Way of Water का ट्रेलर OUT, 5 भाषाओं में होगी रिलीज, अहम भूमिका में दिखें Vin Diesel

हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज पूरी दुनिया में लोगों के सर चढ़कर बोलता है और अब फिल्म अवतार का सीक्वल सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है. फिल्म (Avatar 2: The Way of Water) के टीजर के बाद ट्रेलर रिलीज हो गया है.