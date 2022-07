Bakrid 2022: बकरीद के पर्व पर दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज

Bakrid 2022: देशभर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है. कुर्बानी के इस पर्व पर दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल दो बार ईद मनाई जाती है. पहला ईद उल जुहा और दूसरा ईद उल फितर. बकरीद पर मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी को बकरीद के पर्व की बधाई दी.

Eid Mubarak! Greetings on Eid-ul-Adha. May this festival inspire us to work towards furthering the spirit of collective well-being and prosperity for the good of humankind.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2022