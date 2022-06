Bharat Bandh: गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जानें कहा लगा है जाम

Agnipath scheme: इन दिनों अग्निपथ योजना के खिलाफ देशभर में अंदोलन चल रहा है. इस योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. गुरुग्राम से लेकर दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और यही वजह है कि गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम देखने को मिल रहा है.

खबरों की मानें तो गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ आने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है. इसी के साथ गुरुग्राम में धारा 144 को लागू कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है. लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि वे कानून-व्यवस्था को बाधित न करें.

ये भी पढ़ेंः Agnipath scheme: युवाओं के बढ़ते विरोध के बाद Backfoot पर केंद्र सरकार, स्कीम में किए ये बड़े बदलाव

उन्होंने कहा कि जो ऐसा करते पाए जाएंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा. वहीं फरीदाबाद में पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि वे किसी भी अप्रिय घटना को टालने की कोशिश कर रहे हैं. विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई है और कल 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा जाएगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 14 जून, 2022 को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ’ योजना का अनावरण किया था.

There is Heavy Traffic congestion on NH-48 at Sirhol Border towards Delhi due to barricaded Check Points at Delhi Border. In case of non-avoidable travel commuters are requested to use Alternate routes (via Mehrauli Gurugram road, Faridabad road,KMP etc).@gurgaonpolice pic.twitter.com/JEmMuYg7Oh

— Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) June 20, 2022