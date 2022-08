असम CM हिमंत पर केजरीवाल का पलटवार, आपके स्कूल देखने कब आऊं, फिर कुछ नहीं बोल पाए BJP नेता

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा के बीच स्कूलों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. दरअसल सीएम केजरीवाल ने असम की कुछ स्कूलों के बंद होने की एक खबर के लिंक के साथ ट्वीट किया था कि देश में और स्कूल खोलने की जरूरत है बंद करने की नहीं. उसके बाद से दोनें सीएम के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है.

असम के सीएम ने बताया बिना तैयारी वाला बयान

सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को असम के सीएम ने बिना तैयारी वाला ट्वीट बताया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने जवाब में कहा कि उनका इरादा गलतियां निकालने का नहीं था. हम सब एक देश हैं. हमें एक दूसरे से सीखना है, तभी तो भारत नम्बर वन देश बनेगा. इसके साथ ही केजरीवाल ने असम में जाकर वहां शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों को देखने की बात कही.

असम के सीएम ने किया एक और ट्वीट

असम के सीएम ने असम की शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली से बेहतर बताते हुए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा. साथ ही कहा कि देश को नंबर-1 बनाने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं, केजरीवाल को उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए.

And yes, when you're in Assam, which you so desperately wish to, I will take you to our Medical Colleges, 1000 times better than your Mohalla Clinic. Also meet our bright Govt school teachers & students.

और हाँ, आप देश को No 1 बनाने की चिंता छोड़ दें, वो मोदी जी कर रहे हैं।

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2022