टोक्यो ओलिंपिक के बाद नीरज चोपड़ा ने पहली बार जीता गोल्ड, 86.69 मीटर दूर फेंका भाला

नई दिल्ली : टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने फिनलैंड में लगातार अपना दूसरा मेडल अपने नाम कर लिया. शनिवार को कुओर्ताने गेम्स में उन्होंने चार दिन में दूसरी बार ग्रेनाडा के मौजूदा विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर भालाफेंक स्पर्धा में सत्र का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया.

टोक्यो ओलंपिक के बाद ये पहला इवेंट है जब 24 साल के जेवलिन थ्रोअर को गोल्ड मेडल मिला. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर नीरज की तारीफ की. उन्होंने कहा, नीरज के लिए सोना! उसने फिर से कर दिखाया. क्या अविश्वसनीय चैंपियन है.

Gold for Neeraj !

He’s done it again, what an incredible champion !

• Best throw of 86.69m in his 1st attempt at the #KuortaneGames2022 @Neeraj_chopra1 clinches the top spot and goes on to win his 1st of the season

BRILLIANT pic.twitter.com/cxyrAsW7x7

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 18, 2022