हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायक रायपुर पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा बोले- डरना बीजेपी-जेजेपी सरकार को चाहिए

नई दिल्ली : राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते हरियाणा कांग्रेस ने गुरुवार को अपने विधायकों को रायपुर (छत्तीसगढ़) शिफ्ट कर दिया है. 28 विधायक देर शाम रायपुर के प्राइवेट रिसोर्ट मे-फेयर पहुंच गए हैं. वोटिंग से पहले तक विधायक यहीं ठहरने वाले हैं. हरियाणा विधायकों के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं.

रिसोर्ट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले दिल्ली में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर विधायकों की परेड की गई और इसके बाद उन्हें प्राइवेट बस से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ले जाया गया था.

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारा कोई विधायक परेशान नहीं है, मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह अपने हरियाणा के विधायकों को सुरक्षित रखें. हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी सरकार को डरना चाहिए. उनका समर्थन करने वाले कुछ विधायकों का सरकार से विश्वास उठ गया है. वे अपने विधायकों को एक साथ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हम 100% आश्वस्त हैं.

Delhi | In Haryana, the BJP-JJP govt should be afraid, some of the MLAs supporting them have lost faith in the government. They are trying hard to keep their flock together. We are 100% confident: Congress MP Deepender Hooda pic.twitter.com/Ir00QRgHT7

— ANI (@ANI) June 2, 2022