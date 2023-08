Imran Khan Arrest: तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साज की सजा, 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जारी किया वीडियो मैसेज

Imran Khan Arrest: पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की जेल जाने की सूची में एक और नाम जुड़ गया है. नया नाम है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का. इमरान खान को आज तोशाखाना मामले में सेशन कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन्हें पाकिस्तानी संविधान के Article 63(1)(h) के तहत 5 वर्षों के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सजा की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

घर से हुए अरेस्ट





इस्लामाबाद के एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना केस में 3 साल सजा की और 1 लाख की जुर्माना का फैसला शनिवार को सुनाया. इमरान खान की पार्टी (PTI) के दावे के अनुसार इसके बाद उनको जमां पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि, अब इमरान खान अगले 5 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. पूर्व की घटनाक्रमों के मद्देनजर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के माहौल पर भी असर पड़ सकता है.

राहत की अर्जी पर लगी थी रोक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान खान के आवास पर भारी सुरक्षा बलों की तौनाती की गई है. साथ ही आसपास के यातायात पर भी रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने किसी भी प्रकार के सभा की मनाही की है. ऐसा करने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. बता दें कि पूर्व में तोशाखाना केस में इमरान खान की उस उर्जी पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें उनके द्वारा केस में राहत की मांग की गई थी. अब आरोप साबित होने पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.

ट्विटर पर इमरान खान का मैसेज

बता दें कि इसी बीच इमरान खान के ट्वीटर अकाउंट से एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ' मेरी गिरफ्तारी अपेक्षित थी और मैंने अपनी गिरफ्तारी से पहले यह संदेश रिकॉर्ड किया था. यह लंदन योजना को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण, दृढ़ और मजबूत रहें. हम किसी और के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं.

Chairman Imran Khan’s message:

My arrest was expected & I recorded this message before my arrest.

It is one more step in fulfilling London Plan but I want my party workers to remain peaceful, steadfast and strong.

We bow before no one but Allah who is Al Haq. We believe in… pic.twitter.com/1kqg6HQVac

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023