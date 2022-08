दिल्लीवासियों पर गिरी महंगाई की गाज, IGL ने 2.63 प्रति यूनिट बढ़ाए PNG के दाम

नई दिल्ली: एक बार फिर से दिल्ली की जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा. हाल ही खबर आई है कि IGL ने दिल्लीवासियों की रसोई घर तक पहुंचने वाली पाइप गैस यानी की (पाइप्ड नेचुरल गैस) के दाम बढ़ा दिए गए हैं. PNG के दामों में 2.63 प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है.

IGL ने कहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते पीएनजी के दाम बढ़े हैं. बता दें कि PNG की कीमतों बढ़ोतरी होने बाद इसे शुक्रवार का दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि, इससे कुछ घंटे पहले ही RBI ने रेपो रेट (Repo Rate Hike) में 0.50 फीसदी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है.

बता दें कि पिछले चार महीनों में रेपो रेट 1.40 फीसदी बढ़ चुका है और अब इसका सीधा असर लोगों के होम लोन (Home Loan) से लेकर पर्सनल लोन (Personal Loan) तक की ईएमआई (EMI) पर पड़ने वााल है.

आज से ये हैं नई कीमतें होंगी लागू

दिल्ली में Rs.50.59/ per SCM

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 50.46/- per SCM

करनाल और रेवाड़ी में 49.40/- per SCM

गुरुग्राम में 48.79/- per SCM

मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 53.97/- per SCM

अजमेर, पाली में 56.23/- per SCM

कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 53.10/-per SCM

मुंबई में भी दामों पर हुई बढ़ोतरी

आपको बता दें कि 3 अगस्त, 2022 को मुंबई में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के दामों को बढ़ाया गया था. इन दिनों में मुंबई में इसकी कीमत 4 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक गेल (GAIL) ने सिटी गैस कंपनियों को सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस की कीमतों में 18 फीसदी की वृद्धि का ऐलान किया था, जिसके बाद CNG और PNG के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं.