हॉकी में हरियाणा की छोरियों ने गाड़ा लट्ठ, ओडिशा को हराकर टीम बनी चैंपियन

पंचकूला : खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह आज पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम पहुंचे. उस दौरान उन्होंने बॉक्सिंग मैच देखा और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया. उन्होंने कोच और मैच रेफरी से भी मुलाकात की. साथ ही बास्केटबॉल हॉल में चल रही प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में आज हरियाणा के अनिल ने जूडो में और हर्ष सरोहा ने तैराकी में 100 मीटर बॉयज बटरफ्लाई प्रतियोगिता में गोल्ड जीता.हरियाणा की लड़कियों ने हॉकी का फाइनल मुकाबले में ओडिशा की टीम को 4-1 से हरा दिया. खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया-हॉकी में म्हारी छोरियों ने गाड़ा लट्ठ. हरियाणा बना चैंपियन पूरी टीम को बधाई.

शुक्रवार को हरियाणा ने पदक का शतक लगा लिया. इसी के साथ पदक तालिका में राज्य लगातार पहले नंबर पर कायम रहा. आज देर शाम तक हरियाणा ने 15 विभिन्न खेलों में कुल 102 पदक जीत लिए. इनमें 36 गोल्ड, 30 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.

Haryana crosses the three-figure mark on the medals tally!

Maharashtra stays firm at no. 2 while Manipur drops a place down to fourth with Karnataka making inroads!

Truly a day of sporting bliss! #KheloIndia2021 #HaryanaKiShaan #DhakadHaryana pic.twitter.com/8tAh5WZlPM

