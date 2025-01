Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव से पहले पंजाब बॉर्डर सील करने की उठी मांग, पढ़ें पूरा मामला

Virendra Sachdeva : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया है. चुनावी सरगर्मियों के बीच अब पंजाब सरकार की गाड़ियों में अवैध लेन-देन और शराब तस्करी के आरोप लगने लगे हैं. हाल ही में दिल्ली पुलिस और फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) ने पंजाब नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में कैश, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रचार सामग्री मिली है. इस घटना के बाद भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP पर चुनाव में काले धन के इस्तेमाल और शराब की तस्करी के गंभीर आरोप लगाए हैं. इससे पहले भी प्रवेश वर्मा ने कई बार यह बात उठाई है कि दिल्ली में पंजाब नंबर की कई गाड़िया सक्रिय है. ना जानें अब तक कितना काला धन दिल्ली आ गया होगा. इन गाड़ियों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए.

#WATCH | Today information was received that one suspicious vehicle with a Punjab registration plate and 'Punjab Sarkar' written on it is standing near Punjab Bhavan on Copernicus Marg. On searching, a huge amount of cash, many liquor bottles and pamphlets of Aam Aadmi Party were… pic.twitter.com/mI1X7srX98

— ANI (@ANI) January 29, 2025