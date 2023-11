Lajpat Nagar Multilevel Parking: जनवरी तक लोगों को मिलेगी मल्टीलेवल पार्किंग की सौगात, इन सुविधाओं से होगी लैस

Lajpat Nagar Multilevel Parking: मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने आज दिल्ली नगर निगम द्वारा लाजपत नगर में विकसित की जा रही ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मेयर को कार पार्किंग प्रोजेक्ट की कार्य योजना, निर्माण और परिसर में विकसित की जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया. इसके बाद दिल्ली मेयर ने बेहद बारीकी से प्रोजेक्ट के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया.

उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द इस पार्किंग सुविधा को नागरिकों को समर्पित किया जा सके. मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पार्किंग का काम जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा किया जाए. AAP की निगम सरकार तय समय के भीतर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ेंः Haryana Pension News: कैंसर मरीजों के लिए मनोहर सरकार का बड़ा ऐलान, हर माह मिलेगी पेंशन

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा इस पार्किंग परियोजना के पूरा होने से समुदायिक भवन में कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी. इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में आने वाले लोगों को भी इससे लाभ मिलेगा. दिल्ली नगर निगम शहर के अन्य हिस्सों में भी पार्किंग सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रयासरत है.

Visited the newly constructed multi - level stack parking in Amar Colony with MLA @MADANLALAAP ji, MCD Deputy Commissioner & other officers today.

The modern facility will be completed and will be open for use in January.

Parking in Delhi is of the neglected issues that AAP… pic.twitter.com/A18R97dkzp

— Dr. Shelly Oberoi (@OberoiShelly) November 22, 2023