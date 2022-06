National Herald Case: आज फिर ED के सामने पेश होंगे राहुल गांधी, 7 से 12 बजे तक ये रूट्स रहेंगे बंद

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में ED कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) से बीते सोमवार को लगातार 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. ED ने राहुल गांधी मंगलवार यानी की आज दोबार प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है. दूसरी तरफ राहुल की पेशी पर सोमवार को ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ED कार्यालयों के बाहर 'सत्याग्रह' और मार्च निकाला, जिसे पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया.

बताते चले कि कल सुबह जब राहुल कांग्रेस मुख्यालय से ED दफ्तर पहुंचे. उस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे. कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए दिल्ली पुलिस ने '24 अकबर रोड' (कांग्रेस मुख्यालय) जाने वाले कई रास्तों पर रोक लगा दी थी. इसी के साथ इन इलाकों में दंड प्रक्रिया संहति (crpc) की धारा 144 लागू कर दी थी.

आज भी बंद रहेंगे ये रूट्स

आपको बता दें कि राहुल गांधी को मिले नोटिस का क्रांग्रेस कार्यकर्ता और नेता संडक पर जमकर विरोध कर रही है. जिस वजह से दिल्ली के कई रास्तों की आवाजाही को बंद किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मान सिंह रोड जाने से बचें. विशेष इंतजामों की वजह से इन सड़कों पर यातायात आवाजाही नहीं हो सकेगी.

Kindly avoid Motilal Nehru Marg, Akbar Road, Janpath & Man Singh Road between 0700 hrs & 1200 hrs. Due to special arrangements traffic movement will not be possible on these roads.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 12, 2022