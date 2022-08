आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा सिक्किम, बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा, हेलिकॉप्टर से बरसे फूल

Independence Day Celebration: 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. गंगटोक का पूरा माहौल आजादी के जश्न में डूबा नजर आ रहा है. शहर के एमजी रोड पर बड़े पैमाने पर लड़कियां हाथों में तिरंगा लेकर गाने गा रही हैं. सेना के जवान और इलाके के लोग इस मौके पर भुज फिल्म के गाने 'ओ देस मेरे, तेरी शान पे सदके' गाने पर झूम रहे हैं.

गंगटोक के एमजी पोड पर आजादी का जश्न मना रहे फौज के अधिकारियों, आम लोगों और छात्र-छात्राओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई. लोगों ने तिरंगा लहराया. लोगों ने 'ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू' गाना गाया. इस मौके पर लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं.

Flower petals being showered over the Tricolour hoisted at MG Marg Gangtok as a part of #HarGharTiranga campaign #AzadiKaAmritMahotsav