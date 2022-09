Teacher's Day 2022: विश्व के इन 10 देशों मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा, जानिए कौन से स्थान पर है भारत

Best Education System In The World: विश्व के सभी देशों की शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय रैंकिंग, प्लेसमेंट, अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या जैसे विषयों के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली वाले देशों की सूची तैयार की गई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है.