Mahila Samman Bachat Patra : महिलाओं को मोदी सरकार का तोहफा, घरेलू बचत के लिए महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान

Mahila Samman Bachat Patra in Budget 2023 : बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट जारी करने की घोषणा की. ये दो साल की सेविंग स्कीम होगी, जिसका फायदा 2025 तक उठाया जा सकेगा. इसमें महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये तक का निवेश का विकल्प रहेगा. इन्हें 7.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज मिलेगा. वो आंशिक निकासी भी कर सकेंगी. लघु बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) की तरह यह स्कीम काम करेगी.

महिला वित्त मंत्री के तौर पर उम्मीद की जा रही थी कि निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए कोई नया तोहफा देंगी, जो महंगाई के इस दौर में उनकी बचत का साधन बनेगी. साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के तहत भी ऐसे आसार लगाए जा रहे थे. अभी तक लघु बचत योजनाओं के तौर पर किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, डाकघर बचत योजना, मासिक बचत पत्र भी चलाई जा रही हैं.

आयकर में बड़ी छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब सात लाख रुपये की सालाना आय के साथ आपको कोई आयकर नहीं देना होगा. नई टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया गया है.

आयकर के नए ढांचे में (NEW Income TAX SLAB) के तहत 0 से 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 6 लाख रुपये की इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स रहेगा. हालांकि 6 से 9 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी का टैक्स देना होगा. अगर ऊंची आय वालों की बात करें तो 9 से 12 लाख रुपये की इनकम टैक्स स्लैब में 15 फीसदी आयकर सीमा रखी गई है. वहीं 12 से 15 लाख आय वालों के लिए 20 फीसदी सीमा रहेगी.

बजट में क्या सस्ता क्या महंगा की बात करें तो

एलईडी टीवी, मोबाइल फोन,कपड़ा, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक वाहन, हीरे के गहने, खिलौना, बायोगैस उपकरण, साइकिल, लीथियम सेल्स सस्ती होंगी.

बजट में क्या महंगा

सिगरेट पर 16 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ शराब, छाता, सोना, गोल्ड,प्लेटिनम, आर्टीफिशियल डायमंड, विदेशी किचन चिमनी और एक्सरे मशीन अब महंगी हो जाएगी.

Personal Income Tax: The new tax rates

0 to Rs 3 lakhs - nil

Rs 3 to 6 lakhs - 5%

Rs 6 to 9 Lakhs - 10%

Rs 9 to 12 Lakhs - 15%

Rs 12 to 15 Lakhs - 20%

above 15 Lakhs - 30%