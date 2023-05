UP Nikay Chunav 2023: वोटर आईडी नहीं है तो कैसे कर पाएंगे मतदान? यहां जानिए तरीका

UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं. पहले चरण की वोटिंग 4 मई जबकि 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी. जानिए वोटिंग के लिए किन पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं.