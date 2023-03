लाउडस्पीकर को लेकर डिंपल यादव की यूपी सरकार को ललकार, बोलीं- इससे न किसानों की आय दोगुनी होगी न महिलाओं को सुरक्षा

Dimple Yadav Targets Yogi Government: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनके पूरे परिवार को सीबीआई (CBI) की विशेष कोर्ट से राहत मिली है. लालू यादव समेत अन्य परिवारजनों को कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. जमानत के बाद बुधवार को समाजवादी पार्टी (SP) की नेता और मैनपुरी से लोकसभा सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) आरजेडी नेता और सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंची. इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला बोला.

यूपी सरकार केवल लाउडस्पीकर पर ही कर सकती है बात: डिंपल यादव

सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि यूपी सरकार केवल लाउडस्पीकरों पर बात कर सकती है लेकिन युवाओं की नौकरी के लिए कोई प्लान नहीं है. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकरों के लगाने या हटाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है. ना ही इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है. गौरतलब है कि यूपी सरकार ने बीते दिनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को हटाने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही जिन स्थलों पर लाउडस्पीकर अनिवार्य थे, उनके लिए सख्त नियम निर्धारित किए गए थे. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लाउडस्पीकर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है.

Delhi | UP govt can only talk about loudspeakers. The important question is about jobs for the youth. Installing or uninstalling loudspeakers will neither ensure safety for women nor will it double the income of farmers: Samajwadi Party MP Dimple Yadav pic.twitter.com/L3gmErGymI

— ANI (@ANI) March 15, 2023