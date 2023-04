Asad Funeral: खुद गई 'कब्र'! क्या असद के जनाजे में शामिल हो पाएंगे मां-बाप और चारों भाई? कोर्ट से सामने अतीक ने गुहार लगाई

Atiq Ahmed Son Asad Funeral in Prayagraj: उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Hatyakand) के आरोपी माफिया अतीक (Mafia Atique Ahmed) के खिलाफ योगी सरकार (Yogi Government) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. गुरुवार को माफिया के बेटे असद और शूटर गुलाम (Asad and Ghulam Encounter by UP STF) यूपीएसटीएफ के साथ हुए एनकाउंटर में ढेर हो गए. उमेश पाल हत्याकांड में दोनों पांच लाख के इनामी थे. दोनों के शव का झांसी में रात को 2 बजे पोस्टमॉर्टम हुआ, अभी तक परिवार का कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा.

इसी बीच खबर है कि सुरक्षा कारणों से झांसी में अतीक के ससुर और साढू को शव नहीं दिया जाएगा. पुलिस दोपहर 12 बजे के करीब पोस्टमार्टम हाउस से शव लेकर रवाना हो जाएगी. देर शाम तक प्रयागराज पहुंचकर अतीक के ससुर को शव सुपुर्द किया जाएगा. अभी तक असद के नाना और मौसा के शव लेने जाने की खबर थी. बता दें कि शूटर गुलाम के परिवारजनों ने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया है.

माफिया अतीक और उसके चारों बेटे भी असद के जनाजे (Asad Ahmed Funeral) में शामिल होना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि माफिया की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista parveen) भी अपने तीसरे बेटे को आखिरी बार देखने आ सकती है. असद का शव देर शाम प्रयागराज आएगा. शहर के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार होगा. अतीक के आवास पर करीबी रिश्तेदारों ने असद के जनाजे की तैयारियां शुरू कर दी हैं. कब्रिस्तान में कब्र खुदने लगी है. बताया जा रहा है कि असद के शव के लिए भट्टे वाली मस्जिद से ताबूत मंगाया गया है.

अतीक और चारों बेटों की तरफ से दी जाएगी अर्जी

अतीक और अशरफ को जनाजे में शामिल होने की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दी जाएगी. लखनऊ जेल में बंद अतीक के बड़े बेटे उमर, नैनी जेल मे बंद अली और बाल सुधार गृह में रखे गए नाबालिग बेटे एहजम और आबान को भी जनाजे में शामिल होने की मांग की जाएगी. अतीक के वकील दया शंकर मिश्रा की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी. कोर्ट से परिवार के सदस्यों को जनाजे में शामिल होने की अनुमति की मांग की जाएगी.

शाइस्ता भी पहुंच सकती है प्रयागराज

पुलिस और एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि असद का शव प्रयागराज पहुंचने पर उसकी मां और उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन भी वहां आएगी. पुलिस ने शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर खाका तैयार कर लिया है. नकाब में होने के चलते शाइस्ता की पहचान मुश्किल होगी, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों को बेहद पैनी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं. अतीक के घर के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की सादे वर्दी में तैनाती रहेगी. नकाबपोश महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे. ताकि शाइस्ता का सुराग लगते ही उसे गिरफ्तारी किया जा सके.

